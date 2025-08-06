İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları kapsamında, 100 şüpheli hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameler mahkemelerce kabul edildi. Soruşturmalar, belediyenin çeşitli birimlerinde gerçekleştirilen ihalelere ve hizmet alımlarına ilişkin yolsuzluk iddialarını kapsıyor. İddianamelerde, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim yer alıyor.

Soruşturma Detayları

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ile Kent Temizliği Şube Müdürlüğü kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımıyla ilgili iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ile kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımıyla ilgili iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 56 şüpheli , "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

, "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla istemiyle hakim karşısına çıkacak. Asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi soruşturmasında ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 şüpheliyi , "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 25 Kasım'da hakim karşısına çıkaracak.

soruşturmasında ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu , "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından istemiyle hakim karşısına çıkaracak. Kooperatif soruşturması kapsamında ise aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 şüpheli hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi. Şüpheliler, 19 Eylül'de İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Operasyonun Gelişimi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayanarak "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22'si İZBETON AŞ , çeşitli kooperatiflerde görevli toplamda 15 kişi , geri kalan 122 şüpheli ise belediye personeli ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi veya çalışanı olarak belirtildi.

, çeşitli kooperatiflerde görevli toplamda , geri kalan ise belediye personeli ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi veya çalışanı olarak belirtildi. Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı .

. Sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 60'ı tutuklandı , 58'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı . Diğer şüpheliler ise emniyet veya savcılıktan serbest bırakıldı.

, . Diğer şüpheliler ise emniyet veya savcılıktan serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iki iddianame mahkemeye sunuldu, tutuklu olan 50 kişinin tahliye talebi reddedildi.



