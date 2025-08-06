Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor

ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Motorine İndirim Geliyor
Motorine İndirim Geliyor
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Ana sayfaHaberler Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de vibrio bakterisinden kaynaklı herhangi hastalık vakası tespit edilmediğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 12:25, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 12:34
Yazdır
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, "Türkiye'de vibrio bakterisiyle ilişkili hastalık görüldüğü" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Genel Müdürlük olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber