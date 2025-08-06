Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vibrio kaynaklı hastalık bulunmuyor

Genel Müdürlük olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 verilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz." ifadesi kullanıldı.

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