ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz gözaltına alındı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Motorine İndirim Geliyor
Motorine İndirim Geliyor
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Elektronik İmza Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere görevine iade edildi
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
Sahte e-imza çetesi böyle çökertildi! İşte detaylar
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
YAŞ Kararları Açıklandı: Genelkurmay Başkanı Değişti
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Pegasus, uçuşlarda powerbank kullanımını yasakladı!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, geçmişte enflasyon hedeflerinin hiçbir zaman tutmadığını belirterek, memur maaş zammının piyasa gerçekleri üzerinden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, hükümetin teklifini bir an önce sunması gerektiğini ifade ederken, Merkez Bankası hedeflerine dayalı zam tekliflerinin memurun alım gücünü erittiğini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 12:52, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 12:54
Yazdır
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldığı canlı yayında 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memurların zam pazarlığının gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi yapılmasının daha doğru olacağına yönelik soruya 2024-2025 yılı toplu sözleşmesi üzerinden örneklerle yanıt verdi.

Yalçın, "2024 enflasyon hedefi yüzde 33 iken yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. 2025 enflasyonu şu an itibarıyla 19,08. Daha önümüzde aylar var, 30'un üzerine çıkması bekleniyor. Toplu sözleşmede gelen rakamlar ise 15+10 ve 6+5'ti. Onun için ben şunu söylüyorum, 10 yıllık süreçte Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi hiç tutmamış. Masada gerçekleşen enflasyon üzerinden konuşmalıyız" dedi.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2026 sonu için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklandığına değinen Yalçın, "Önceki hedefler tutmadığı gibi bu hedeflerin de tutmama ihtimali çok yüksek" dedi.

Enflasyon hedefi üzerinden verilen zammın birkaç ay içinde eridiğini söyleyen Yalçın, geri kalan dönemlerde memurun reel olarak kaybettiğini ve alım gücünün gittikçe düştüğünü söyledi.

Yalçın, toplu sözleşme sisteminin yanlış olduğunu belirterek kanunun baştan sona değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin önümüzdeki günlerde masaya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin birkaç puan üzerinde bir teklifle gelmesi durumunda tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine ise Yalçın şunları söyledi:

"Böyle bir şeyi arzulamayız. Geride kalan 2024-2025 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşanılan aynı tabloya yeniden gelmek çok sağlıklı olmaz. Onun için biz masaya giderken bu durumu dikkate alarak tekliflerimizi oluşturduk."

Yalçın hazırlanan teklifin piyasa gerçekleri üzerinden oluşturulduğunu Merkez Bankası hedefleri ve OVP dikkate alınarak oluşturulacak tekliflerin ayaklarının yere basmayacağını söyledi.

Hükümet kamu işçisine zam teklifini ne zaman açıklayacak?

Başkan Yalçın, hükümetin zam teklifini takvime göre 12 Ağustos'ta açıklayacağını ancak ilk teklifin bir an önce sunulması gerektiğini söyledi.

Ön müzakerelerin 28 Temmuz'da takvimin dışında başladığını ancak görüşmelerin zamana yayılması durumunda erken başlamanın bir anlamı olmadığını söyleyen Yalçın, " O iyi niyeti devam ettirmenin yolu bir an önce teklifi getirip esas müzakereleri bunun üzerinden yürütülmesini sağlamak olmalı" dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber