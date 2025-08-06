Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldığı canlı yayında 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memurların zam pazarlığının gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi yapılmasının daha doğru olacağına yönelik soruya 2024-2025 yılı toplu sözleşmesi üzerinden örneklerle yanıt verdi.

Yalçın, "2024 enflasyon hedefi yüzde 33 iken yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. 2025 enflasyonu şu an itibarıyla 19,08. Daha önümüzde aylar var, 30'un üzerine çıkması bekleniyor. Toplu sözleşmede gelen rakamlar ise 15+10 ve 6+5'ti. Onun için ben şunu söylüyorum, 10 yıllık süreçte Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi hiç tutmamış. Masada gerçekleşen enflasyon üzerinden konuşmalıyız" dedi.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin 2026 sonu için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklandığına değinen Yalçın, "Önceki hedefler tutmadığı gibi bu hedeflerin de tutmama ihtimali çok yüksek" dedi.

Enflasyon hedefi üzerinden verilen zammın birkaç ay içinde eridiğini söyleyen Yalçın, geri kalan dönemlerde memurun reel olarak kaybettiğini ve alım gücünün gittikçe düştüğünü söyledi.

Yalçın, toplu sözleşme sisteminin yanlış olduğunu belirterek kanunun baştan sona değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin önümüzdeki günlerde masaya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin birkaç puan üzerinde bir teklifle gelmesi durumunda tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine ise Yalçın şunları söyledi:

"Böyle bir şeyi arzulamayız. Geride kalan 2024-2025 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde yaşanılan aynı tabloya yeniden gelmek çok sağlıklı olmaz. Onun için biz masaya giderken bu durumu dikkate alarak tekliflerimizi oluşturduk."

Yalçın hazırlanan teklifin piyasa gerçekleri üzerinden oluşturulduğunu Merkez Bankası hedefleri ve OVP dikkate alınarak oluşturulacak tekliflerin ayaklarının yere basmayacağını söyledi.

Hükümet kamu işçisine zam teklifini ne zaman açıklayacak?

Başkan Yalçın, hükümetin zam teklifini takvime göre 12 Ağustos'ta açıklayacağını ancak ilk teklifin bir an önce sunulması gerektiğini söyledi.

Ön müzakerelerin 28 Temmuz'da takvimin dışında başladığını ancak görüşmelerin zamana yayılması durumunda erken başlamanın bir anlamı olmadığını söyleyen Yalçın, " O iyi niyeti devam ettirmenin yolu bir an önce teklifi getirip esas müzakereleri bunun üzerinden yürütülmesini sağlamak olmalı" dedi.



