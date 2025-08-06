Kayınpederine kızan gelin tarım arazisini yaktı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarım arazisi yangınını, kayınpederiyle yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkardığı belirlenen gelin gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 13:17, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 13:17
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde çıkan ve 30 dönüm alana zarar veren yangına ilişkin çalışma yürüttü.
Yangını çıkardığı tespit edilen 40 yaşındaki Y.E., gözaltına alındı.
Y.E'nin ifadesinde, yangını arazi anlaşmazlığı yaşadığı kayınpederine kızdığı için çıkardığını söylediği öğrenildi.
Konuklu Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.