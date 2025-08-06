Genç kadın eski kocasını yere yatırıp dövdü!
Bursa Yıldırım'da bir kadın, eski eşini cadde ortasında darp etti. Olay anı çevredeki vatandaşlar ve kameralar tarafından kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan ilginç bir olayda, eski eşiyle arasında problem olan bir kadın, cadde ortasında eski kocasını yere yatırarak dövdü. Olay, Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın eski eşiyle karşılaşınca öfkesine hakim olamayarak, dolandırıldığını öne sürüp eski kocasını darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, kadını ayırmakta güçlük çekti ve şaşkın bakışlarla olayı izledi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar ise kameralara yansıdı.
Olayın Detayları
- Olay, Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde gerçekleşti.
- Kadın, eski eşini cadde ortasında yakaladı ve darp etti.
- Çevredeki vatandaşlar müdahale etmekte zorlandı.
- Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.
- Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kameralara Yansıyan Anlar
Kadının eski eşine yönelik "Bizi dolandırdın" sözleri ve yaşanan arbede anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay, çevrede büyük şaşkınlık yarattı.