Termometreler bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 28 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,4 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,4 dereceyle kayıtlara geçti. Kurtalan'ı 45,7 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi ve 45,2 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti.