Senegal Başbakanı Ousmane Sanko Türkiye'ye gelecek

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak, stratejik ortaklık seviyesindeki iş birliğinin derinleşmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirilecek.

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