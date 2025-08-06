THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
AYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmaz
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
Türk limanlarından konteyner yüklemesinde rekor kırıldı
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
ABD bile baş edemedi. Türkiye, TEMU ile rekabet edemez
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Avrupa'da en çok satılan otomobil markası belli oldu!
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
Memur-Sen'den Hükümete Zam Çağrısı
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İzmir BB'deki Yolsuzluk Soruşturmasında 2 iddianame daha kabul edildi
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
İstanbul Barajlarında Su Seviyesi Yüzde 50'nin Altına Düştü
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Şimşek'ten enflasyon mesajı: 3 yıllık beklentiyi açıkladı
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Ünlü Psikolog, 80 bin TL'ye denklik, 250 bin TL'ye de doçentlik almış
Motorine İndirim Geliyor
Motorine İndirim Geliyor
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
12 ilde yasa dışı bahise operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Elle Doldurulan Senetler Kalkıyor: Yeni Sistem Geliyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Milli Dayanışma Komisyonu: Çalışma Usul ve Esasları Belirlendi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan rekor seviyede yeni ihracat sözleşmesi
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
AYM'den 'hasta mahremiyeti' kararı
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Meclis'te Tarihi Adım: Komisyonun Adı Belli Oldu!
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialar yalanlandı
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
TCMB'den aylık fiyat gelişmeleri raporu: Enerji ve hizmette fiyatlar arttı!
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Bakan Tunç'tan usulsüz diploma soruşturması açıklaması
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
Taşıt Tanıma Sistemi'nde Son Başvuru Süresi Uzatıldı!
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
TMO Fındık Alım Fiyatlarını Duyurdu
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
DMM 'ÖSYM'nin sisteminde puanlar değiştirildi' iddiasını yalanladı
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
Mahkemeden Boşanmada Konut Kararı: Kim Evde Kalacak?
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
LGS yerleştirmelerinde şampiyonların gözdesi 3 lise
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Türkiye Arkeolojide Dünya Lideri Konumunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda Türkiye'nin arkeolojideki liderliğini ve kültürel mirasın önemini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 15:17, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 17:08
Yazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sempozyuma katılanlara hoş geldiniz diyerek, alınacak kararların ve fikir alışverişlerinin hayırlara vesile olmasını diledi. Anadolu'nun binlerce yıl boyunca birçok topluluğa, devlete ve medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, bu toprakların her bir katmanının ve eserinin insanları tarihin en eski sayfalarına götürdüğünü belirtti. İnançların ve renklerin Anadolu'da iç içe geçtiğini ifade etti.

"Kıyamete Kadar Bu Topraklarda Olacağız"

Erdoğan, dünyanın en eski yapılarının genellikle Mısır veya İngiltere'de olduğu düşünülse de, Şanlıurfa/Göbeklitepe'deki yapıların çok daha eskiye dayandığını söyledi. Coğrafyanın hakkıyla anlaşılmasının geleceğin çizilmesinde önemli olduğunu belirten Erdoğan, "Kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" dedi. Milli kültürün istikametinin Anadolu'da aranması gerektiğini vurguladı.

Tarihi Eserlerin Korunması ve Arkeolojide Başarılar

Sahip olunan birikimin görünür kılınmasına ecdadın büyük özen gösterdiğini belirten Erdoğan, Sultan Abdülmecit döneminde eski kültürlere ait eserlerin muhafaza altına alındığını, 18. yüzyılın son çeyreğinde ise tarihi eserlerin korunmasının kanuni zemine taşındığını ifade etti.

"Dünya Arkeolojisinde İlk Sıradayız"

  • Tarih ve kültür mirasının yarınlara taşınması için yoğun çaba harcanıyor.
  • Ortaya çıkarılan gizli hazinelerin hak ettiği değeri görmesi için fedakarlıktan kaçınılmıyor.
  • Türkiye, dünya arkeolojisinde ilk sırada yer alıyor.
  • Anadolu'nun kadim geçmişi mağara kazılarından klasik dönem kentlerine kadar yapılan çalışmalarla ortaya konuyor.
  • Kazı başkanlıklarının sayısı 250'nin üzerine çıkarıldı.

Kazı Sürelerinde ve Müzecilikte Yenilikler

Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı süreleri 90 günden 12 aya çıkarıldı. Hocalar kazı çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor. Kazı çalışmaları 163 yıl önce Efes'te başlamıştı. Gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçiler gece de müzeleri gezebiliyor. Türk-İslam arkeolojisinin hayata geçirilmesi sağlandı.

Kültür ve Sanat Alanında Yeni Adımlar

İstanbul'un Anadolu Yakası da önemli bir kültür ve sanat alanına sahip olacak. Hem Haydarpaşa'da hem Sirkeci'de raylı ulaşım hizmeti sunulurken, tarih ve sanat yeniden hayat bulacak.

Tarihi Eserlerin İadesi İçin Çalışmalar

Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin ülkemize iadesi için de yoğun bir mesai içindeyiz. 2002'den bu yana tam 13 bin 291 eserin ülkemize iadesini sağladık.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber