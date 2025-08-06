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Tokat'taki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 22:02, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 22:02
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İlçenin Karanlık Dere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu mevkide dumanların görülmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp kayalıkların da olduğu alanda yangını büyümeden kontrol altına almak için çaba gösterdi.

Trafik ekipleri de D-100 kara yolunda tedbir aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 50 hektar ormanlık alanda yangın çıktığını belirterek, "Yangını büyük oranda kontrol altına aldık. Ters bir durum olmazsa yakın zamanda inşallah soğutma çalışmalarına devam edilmesiyle birlikte söndüreceğiz. Soğutma çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında yangının başladığı noktada incelemelerde bulundu.

Elektrik kesintisi sonrası devreye giren GSM operatörüne ait baz istasyonunun jeneratöründen kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili şirketin taşeron olarak elektrik işlerini yapan tekniker O.R. (78) gözaltına alındı.

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