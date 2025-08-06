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Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü

Ankara'da cinnet getiren boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan TBMM personeli Saliha Akkaş, hastanede verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırgan koca olayın ardından intihar ederken, öldürdüğü eşinin memleketi Bingöl'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 16:07, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 16:07
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Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldü

Olay, 4 Ağustos akşamı Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih Akkaş boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş'ın yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine cinnet getiren Salih Akkaş, eşine bıçakla saldırdıktan sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın hastaneye nakledilirken, Salih Akkaş'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan TBMM personeli Saliha Akkaş, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülen Saliha Akkaş'ın memleketi Bingöl'de defnedileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumunda cenazeyi teslim almak için bekleyen Akkaş'ın yakınları ise fenalık geçirdi.

"Kadın balkona çıkıp yardım istemiş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Lütfiye Aslan, "Saldırgan adam kapının önüne gelmiş. Kadın kapıyı açınca saldırıya uğramış. Birkaç yerinden bıçaklanmış. Kadın balkona çıkıp yardım istemiş. Kocası da kendisini asarak intihar etmiş. Ölen kadın Meclis personeliymiş" dedi.

Komşulardan Öznur Özkartal ise, "Arkadaşımız yaklaşık 40 kez vahşice bıçaklanarak öldürülmüş. Bu olayların ne zaman son bulacağını bilmiyoruz. Kadın balkona çıkıp yardım istemiş, o sırada fenalaşmış. Eşi de içeride kendisini asmış. Bu bir aile dramıdır. Bina da boş olduğu için sanıyorum ki yardım çığlıklarını kimse duymamış" diye konuştu.

Öte yandan, Salih Akkaş'ın aile içi konulardan dolayı hakkında iki farklı dosya bulunduğu ve verilen 6 aylık uzaklaştırma kararını yakın zamanda ihlal ettiği öğrenildi. 20 yılı aşkın süredir evli olan Akkaş çiftinin 2 erkek çocukları da olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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