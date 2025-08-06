Harp Okulları ve Astsubay MYO Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları erişime açıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 16:24, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 16:25
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, sınav sonuçlarının 'personeltemin.msb.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.