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THY Personel Alımı Yapıyor! 16 Maaş, İndirimli Bilet Fırsatı

THY, havacılık yer operasyonları eğitimlerinde çalışacak yeni personel arıyor. Başvurular 17 Ağustos 2025'e kadar devam ediyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 17:00, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 17:25
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Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı bünyesinde, havacılık yer operasyonları eğitimlerinde çalışmak üzere personel arayışına başlanmıştır. Başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olması, 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin lisans bölümünden mezun olmak şarttır. Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan ise YÖK Denklik Belgesi talep edilecektir.

Başvuru Şartları

  • İlgili rollerde alanında en az 4 yıl tecrübe sahibi olmak
  • İyi derecede İngilizce bilmek (İngilizce sınavları Türk Hava Yolları tarafından yapılacaktır)
  • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
  • Daha önce çalışılan kuruluşlardaki görevlerden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
  • Türk Hava Yolları veya iştirak şirketlerinden daha önce fesih ile ayrılmamış olmak

Başvuru Süreci

Başvurular, kurumsal web sitesi üzerinden 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 23.55'e kadar alınacaktır.

Sunulacak İmkanlar Nelerdir?

  • Yıllık 16 maaş
  • Akademik gelişimi destekleyecek esnek izin imkanı
  • İndirimli yurtiçi/yurtdışı bilet hakları
  • Yeni evlenen çalışanlara evlilik yardımı
  • Özel sağlık sigortası
  • Dil tazminatı
  • Psikolojik danışmanlık hizmeti
  • Türk Hava Yolları'nın geniş servis ağı ile ulaşım desteği
  • Anlaşmalı otellerde indirimli konaklama imkanı
  • Mesleki yetkinlikleri artıracak ve kişisel gelişime katkı sağlayacak çeşitli eğitim imkanları


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