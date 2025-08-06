Diplomalar gerçek, algı yalan çıktı
Gazeteci Nevşin Mengü, gündemi sarsan Sayan'ın CV'sindeki diplomalarla ilgili bakanlık kaynaklarından aldığı bilgileri paylaştı. Sayan'ın Münih ve Türkiye'deki doktoraları, eğitim yönetmelikleri ve diplomanın gerçekliğiyle ilgili tüm merak edilenler haberde!
Gazeteci Nevşin Mengü, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Sayan'ın özgeçmişinde yer alan ve gündem olan eğitim durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Mengü, Ulaştırma Bakanlığı kaynakları ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Sayan'ın CV'sinde yer alan diplomaların gerçekten alındığını belirtti. Özellikle Ömer Faruk Sayan'ın Münih'te eğitim gördüğünü ve diplomasının kopyalanmasının mümkün olmadığını ve Sayan'ın eğitim hayatı boyunca hep mühendislik alanında okuduğunu
Mengü, 2016 öncesi yönetmeliklerin farklı olduğunu, Sayan'ın bir doktorasını
Münih'te, diğerini ise Türkiye'de tamamladığı belirtildi. Her iki doktoranın
da dönemlerinin farklı olduğu açıklandı.
Mengü, kaynaklarının Ömer Fatih Sayan'ın aşırı okuyan, neredeyse hobi olarak okuyan birisi olduğunu aktardığını söyledi.