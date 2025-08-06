Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş trafik kazası geçirdi

Başkan Muammer Çelikbaş yönetimindeki araç Niğde-Çiftlik Dağ Yolu Tepeköy mevkiinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Başkan Çelikbaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.