Akşam namazı öncesi cami alev alev yandı

Olay, Düzce merkeze bağlı Aydınpınar köyü Cuma Mahallesi'nde bulunan camide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akşam ezanına dakikalar kala camiden alevler ve dumanların yükseldiğini fark eden köylüler kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Bu esnada bölgede bulunan dere yatağı ıslah çalışmasındaki ekipler de tankerlerle bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, caminin iç kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.