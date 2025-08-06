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2018 yılında kaybolan Emine Özkaya ile ilgili yeni gelişme

İstanbul'da, Aralık 2018 yılında kaybolan Emine Özkaya'nın soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayın birinci şüphelisi olan Amjed Mohsin Muhammed M.'nin 2021'de sevgilisi olan başka bir kişiyi baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2025 22:35, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2025 23:06
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2018 yılında kaybolan Emine Özkaya ile ilgili yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aralık 2018 yılında İstanbul Atatürk Havalimanında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Emine Özkaya'nın akıbetine ilişkin tespiti ve yapılan istihbari çalışmalar kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı. Teknik ve saha çalışmalarında ekipler, Özkaya'nın 2 Aralık 2018 günü saat 09.40 sıralarında Polonya'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gittiği, burada sevgili olan Irak uyruklu Amjed Mohsin Muhammed M. ile irtibata geçerek Eskişehir'e otobüsle gittiği belirlendi.

Devam eden çalışmalarda, Emine Özkaya'nın aynı gün saat 18.30 sıralarında Eskişehir otogarına ulaşarak Amjed Mohsin Muhammed ile buluştuğu ve 3 Aralık 2018 günü saat 03.00 sıralarında, Özkaya'nın cep telefonundan aile yakınlarına ve arkadaşlarına mesaj atıldığı, bu tarihten sonra da kendisine bir daha ulaşılamadığı belirlendi.

Şüpheli Amjed Mohsin Muhammed M.'nin o gece evden tek başına ayrılarak, Şanlıurfa'ya gittiği ve burada birkaç gün sonra geri döndüğü, bir hafta sonra ise evden taşındığı belirlendi.

Bunun üzerine ihbar ve saha çalışmalarını değerlendiren ekipler, Amjed Mohsin Muhammed M.'nin Eskişehir'deki evinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde salondaki parkelerin altında bazı izler olduğunu tespit etti. Polis, olay yerinde bulduğu izler üzerindeki incelemenin ardından 1 kadın ve 4 erkeğe ait DNA izleri incelenmek üzere, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 7 yıldır kayıp olan Emine Özkaya'nın, sevgilisi Amjed Mohsin Muhammed M. tarafından öldürülerek cesedinin ortadan kaldırılma şüphesine ilişkin, 11 Temmuz 2025'te Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda şüpheliler Asaad Monsin M.M. (37), D.U.B. (33) ve E.A. (34) yakalanarak İstanbul'a getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 3 şüpheli, 14 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden D. U. B. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kocaeli'de kasten öldürme suç kaydı bulunan Asaad Monsin M.M.ve olayın birinci derece zanlısı Amjed Mohsin Muhammed M. isimli şahıslar ise, planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Amjed Mohsin Muhammed'in 2021'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

Öte yandan, olayda birinci şüpheli olan Amjed Mohsin Muhammed M.'nin ise 2021'de Eskişehir'de sevgilisi olan başka bir kişiyi öldürerek baltayla parçalara ayırdığı gerekçesiyle tutuklandığı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

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