Emeklilik Dilekçesini Ayın 15 İnden Önce Vermek İle Sonra Vermek Arasında Ne Fark Olur?

Soru : Emeklilik dilekçesini ayın 15 inden önce versem o ayın maaşını alamaz mıyım birde Ağustos 2025 te dilekçe versem mali yönden kaybım olur mu

Detaylar/Değerlendirmeler:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 164 hükmünde, Memur aylıklarının her ayın başında peşin ödeneceği ve emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde ödenen bu aylığın geri alınmayacağı açık olarak belirtilmiştir.

Devlet memurları aylıklarını, 3472 sayılı Kanun uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinden beri her ayın 15 inci peşin almaktadırlar. Bazı Kurumlarda ise aybaşı ibaresi Ayın 1'i olarak da uygulanmaktadır.

5434 sayılı Kanun Madde 30 ve 31 hükümleri gereği de memurun hizmeti tam kesenek, yani toplam % 36 üzerinden SGK primlerinin başladığı tarihten itibaren başlar.

Örnek: Aybaşlarından sonra görevden emeklilik nedeniyle ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddetinden sayılmaktadır. Örnek; 15 Ağustos 2025 görev maaşını almış olan bir kişi, görev maaşını aldıktan sonra emekli olursa 15 Ağustos 2025 ila 14 Eylül 2025 tarihleri arası geçen süresi emeklilikte geçerli 1 ay hizmet sayılır ve emeklilik statüsündeki aylık başlangıç tarihi de 15 Eylül 2025 olur.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

15 Ağustos 2025 tarihinden önce emekli dilekçesini vermeniz ve bu tarihten önce emekliye ayrılmanız halinde 15 Haziran 2025 tarihinde ödenen görev aylığınız geri alınmaz, 15 Ağustos 2025 tarihi emeklilik başlangıç tarihiniz olur. Yani, emeklilik dilekçenizi 15 Ağustos tarihinden önce verip, emekli olacağınız tarih ise bu tarihten sonraki bir tarih olursa 15 Ağustos görev maaşınızı alırsınız ve geri istenmez.

Şayet 25 Ağustos 2025 tarihinde emekli olursanız, bu defa 15 Ağustos 2025 tarihinde almış olduğunuz görev aylığınız geri alınmaz, emeklilik başlangıç tarihiniz de 15 Eylül 2025 tarihi olur.

Sonuçta, emeklilik dilekçe tarihiniz ile emekliye ayrılmak istediğiniz tarih farklı olur, önemli olan Kurumunuzla ilişiğinizin kesildiği tarih olur ve işlemlerde bu tarih esas alınır. Bu konu hakkında detaylı değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1117747/ adresimiz ziyaret edilebilir.