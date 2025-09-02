İstanbul'da Hastaneye Kaldırılan Ayının MR'ı Çekildi

İstanbul Çekmeköy'deki özel bir Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan üç yaşındaki Okan isimli ayı, yediği meyvelerin dokunması sonucu rahatsızlandı.

Ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'ne götürülen ayıyı muayene eden veteriner hekimler, MR'ının çekilmesine karar verdi.

TABURCU EDİLDİ

Burada anestezi altında MR çekilen ayı, tedavi edildikten sonra taburcu edilerek hayvanat bahçesindeki alanına götürüldü.

SOĞUK MEYVELER NEDENİYLE ÜŞÜTMÜŞ

Çekilen MR'da sağlıklı bulunan ayının yediği soğuk meyveler nedeniyle üşüttüğü öğrenildi.

"ANİDEN YEMİŞ"

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doktor Ebu Derda Günay ise ayının soğuk meyveyi aniden çok yediği için karın ağrısı olduğunu belirtti.



