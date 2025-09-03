Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Molotoflu saldırının talimatı yurt dışından; kırmızı bülten çıkarıldı

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesinin ve dedesinin evine yanıcı madde atılmasına yönelik soruşturmada, azmettirici olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 16:08, Son Güncelleme : 03 Eylül 2025 16:18
Molotoflu saldırının talimatı yurt dışından; kırmızı bülten çıkarıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, olayla ilgili 2 zanlının tutuklanmasının ardından derinleştirildi.

Olayı gerçekleştiren zanlıların ifadeleri, telefon mesajlaşmaları ve görüşmeleriyle banka hesap hareketleri incelendi. Ekipler tarafından 6 saat içinde olayın azmettiricisinin O.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Londra'da bulunduğu tespit edilirken, Adalet Bakanlığınca O.K'nin yakalanması için 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarıldı.

Öte yandan, olayın azmettiricisi ile bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli E.U, İzmir'de yakalandı ve sorgu işlemleri için Muğla'ya getirildi.

- Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneanne ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine, 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15), polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe dün tutuklanmış, yaşanan olay protesto edilmişti.

