Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31,29 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.

