Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon, eylül ayında yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak hesaplandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 10:00, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 10:13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 oldu.
Ekonomistlerin beklentisi eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,47 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 31,29 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu.
Enflasyon, ağustos ayında beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 2,04 oranında artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 32,95 olarak hesaplanmıştı.3. ayda memurlara enflasyon farkı hakkı doğdu