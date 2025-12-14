Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez karşılaşacak

Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
Türkiye'de üniversite enflasyonu genç işsizliği artırıyor
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
'Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi' haberine ilişkin açıklama
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Meteoroloji tarih verdi: O gün 18 şehir beyaza bürünecek!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki konular
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
O sektör alarm veriyor: İki yılda 300 bin kişi işini kaybetti!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Yasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Gözler ikinci toplantıda: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
'Restoranların yüzde 70'i boyalı çay kullanıyor' iddiası Bakanlığı harekete geçirdi
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Bakan Göktaş duyurdu: 3 bin yeni personel alımı yapılacak!
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
Gıda güvenliğinde yeni dönem: 'B-Reçete' sistemi pilot illerde uygulamaya geçiyor
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
TBMM'de bütçe maratonunda ikinci hafta: İşte takvim
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
'Türkiye'nin dev marketi ikiye bölünüp satılacak' iddiası
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Trafik sigortasında köklü değişiklik: İyi sürücü ödüllendirilecek!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: 2.5 milyon abonenin faturası artacak!
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Rastgele haciz kaosu! Hukuk büroları kancayı eşe-dosta taktı
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Şampiyonların lisesindeki skandalda ikinci görevden alma
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
Suriyelilerin geri dönüş hızı bekleneni vermedi: Kademeli tedbirler başlatılıyor!
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
MEB görevde yükselme sınavı başvuru süresi uzatıldı
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladık
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
TBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
Dilovası'ndaki yangın faciasında istenen ceza belli oldu
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
5 il için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'yasa dışı bahis' açıklaması
İstanbul taksicileri protestoda
İstanbul taksicileri protestoda
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Motorinin ardından benzinde indirim yolda: Tarih belli oldu
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Esenyurt'ta şekerleme atölyesi denetiminde 9 ton ürün imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz hesaplaşma alanı olarak görülmemeli
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Memur Anneler İçin Doğum İzni 24 Haftaya Çıkıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez karşılaşacak

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün yapacakları maçla 142. kez karşı karşıya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Aralık 2025 15:50, Son Güncelleme : 14 Aralık 2025 15:52
Yazdır
Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez karşılaşacak

İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekabette 52 yılı aşkın sürede oynanan 141 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 36 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 195 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 160 gol kaydetti.

Ligde 105. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 105. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 104 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın attığı 147 gole, Trabzonspor 120 golle karşılık verdi.

Trabzonspor sahasında üstün

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, Trabzon'da 51 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisi, bu maçların 24'ünü kazanırken Beşiktaş, 15 kez sahadan galip ayrıldı. 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 9'u Papara Park'ta oynanan 51 karşılaşmada Trabzonspor 72 gol attı, Beşiktaş ise 62 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.

İki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi ise Karadeniz ekibinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanırken maçı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

Farklı galibiyetler

Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla elde etti.

Beşiktaş, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, saat 20.00'de Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Beşiktaş maçına hazır

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular ısınma ve taktik çalışma yaptı.

Papara Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber