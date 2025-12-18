MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin Kocaelili futbolcu Uğurcan Bekçi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş : 18 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 07:26
Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Sultanbeyli Belediyesporlu Uğurcan Bekçi (27), E.K.B. (27) ve İ.A. (31) silahla yaralandı.

3 kişi kanlar içinde yerde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri ağır olmak üzere yaralan 3 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Kocaeli Güneşspor, Belediye Derincespor, 24 Erzincaspor, Ankara Keçiörengücü, Adıyaman 1954 gibi önemli takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi'nin ayağından yaralandığı, durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE DELİL ARADI

Öte yandan bölgeye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.

Olayın Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nin yakınlarında başladığı, sahil yolu boyunca da sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı noktalarda mermi ve delil aradı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, çok yönlü araştırma başlatırken, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.


