Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifadesi alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı koyularak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılan Saran, Eyüpspor maçına gitti

İfadenin ardından serbest kalan Sadettin Saran, takımının Eyüpspor ile oynadığı maça gitti.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Aynı saatlerde Fenerbahçe'den Saran ile ilgili süreçle ilgili bir açıklama geldi . Açıklamada "Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe: Hukuki girişimlere başlanacak

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."