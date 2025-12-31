Yüzde 101 kazanç! İşte 2025 yılında en çok kazandıran yatırım aracı
Hastane muayene ücretleri yüzde 30 zamlandı!
Akaryakıt, alkol ve sigarada yeni ÖTV tutarları belli oldu
Bakan Şimşek'ten 2025 muhasebesi: Enflasyon düştü, KKM bitti!
Sağlık Bakanlığı Ocak 2026 İller Arası Atama Kurası ilan edildi
Saatler sonra devreye giriyor: İşte 2026'nın yeni faiz, vergi ve cezaları!
Bakan Memişoğlu duyurdu: Atamalar tamamlandı, 15 Ocak'ta mesai başlıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizmde 'kaçak ilan' devri kapandı
İstihdamda tarihi zirve: 33 milyon çalışan, %8,6 işsizlik!
AYM'den emsal 'kanuni faiz' kararı: Vatandaşın zararını karşılamıyor
2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlandı
Cevdet Yılmaz: Vergi Artışında Enflasyon Hedefi Desteği
Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2026, terörsüz Türkiye'nin miladı olmalı
Bakan Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama
Engellilere 2026 yılı müjdesi: 1573 kişi istihdam edilecek
MSB: Suriye hükümeti birlik için insiyatif alırsa Türkiye destek olacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Atanan Personele İlişkin Göreve Başlama Duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025'te 17 ülkeye 22 ziyarette bulundu
İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ücretleri
2026 bütçe kanunun resmi gazetede yayınlandı
2026 yılı IMEI kayıt ücreti belli oldu
Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
İstanbul Erkek Lisesi'nde 2 öğrenciye en ağır yaptırım uygulandı
İstanbul'da bugün ve 1 Ocak'ta bazı yollar trafiğe kapalı
Akaryakıta ÖTV zammı gelecek: İşte 31 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler...
İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül açıkladı
Ankara'da bazı mahallelerde 13 saat su kesintisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu. R.G.'de yayımlandı
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
33. Dönem POMEM ilanı yayımlandı

Polis Akademisi, 33. Dönem POMEM başvurularının başladığını ilan etti. Toplamda 10 bin öğrencinin alınacağı ilanda, lisans ve önlisans mezunları için kontenjanlar belirlendi. Adaylar başvurularını bugünden itibaren yapabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 23:10, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 23:27
33. Dönem POMEM ilanı yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığı 33. Dönem POMEM Alım İlanı duyurusunu yayımladı.

Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine;

  • 8.000 Lisans mezunu(6.800 erkek, 1.200 kadın)
  • 2.000 Önlisans mezunu(1.700 erkek, 300 kadın)

Toplamda 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için;

