33. Dönem POMEM ilanı yayımlandı
Polis Akademisi, 33. Dönem POMEM başvurularının başladığını ilan etti. Toplamda 10 bin öğrencinin alınacağı ilanda, lisans ve önlisans mezunları için kontenjanlar belirlendi. Adaylar başvurularını bugünden itibaren yapabilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 23:10, Son Güncelleme : 31 Aralık 2025 23:27
Polis Akademisi Başkanlığı 33. Dönem POMEM Alım İlanı duyurusunu yayımladı.
Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine;
- 8.000 Lisans mezunu(6.800 erkek, 1.200 kadın)
- 2.000 Önlisans mezunu(1.700 erkek, 300 kadın)
Toplamda 10.000 öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 31 Aralık 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.