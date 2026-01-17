Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
5510'a Tabi Memur Emekli Aylıkları Kesilmeksizin Sözleşmeli Çalışabilir Mi?

İster 5434, ister 5510 kapsamında emekli memur, kamu işyerlerinde çalışmaları halinde emekli aylıkları kesilir, ancak 5434 ve 5510 kapsamında emekli memurun özelde çalışma halinde aylıkların kesilme ve kesilmemesi işlemi farklı olmaktadır.

Soru : Merhaba, 5510'a tabi bir memur emekli olduktan sonra emekli maaşı kesilmeden sözleşmeli memur olarak çalışabilir mi? İyi çalışmalar.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra (işçi, esnaf, memur) ilk defa çalışmaya başlayanlar (5510 sayılı Kanun Madde 30):

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa işçi, esnaf memur olarak çalışmaya başlayan ve bu statülerden emekli olanların emekli olduktan sonra işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıkları kesilmektedir. Bu durumda olanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulaması bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne göre; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra;

Esnaf statüsü hariç olmak üzere işçi, memur veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışması olanlar için ise durum farklı olmaktadır (5510 sayılı Kanun Geçici Madde 1, 14):

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur olarak çalışması olan ve bu tarihten sonra emekli aylığı bağlanan kişiler hakkında eski hükümler yürürlükte olduğundan, özel sektörde emekli aylıkları kesilmeksizin kısa vadeli sigorta kollarına tabi prim ödemek suretiyle çalışma imkanları bulunmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

1 Ekim 2008 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışması olmayan ve ilk defa bu tarihten sonra çalışmaya başlamış kişilerin emekli olmaları halinde 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Dolayısıyla da 5510 kapsamında emekli olan kişilerin, ister özel işyerinde olsun, ister kamu işyerinde olsun çalışmaları halinde emekli aylıkları kesilir.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olup da bu tarihten sonra sadece özel sektörde çalışmaları halinde aylıkları kesilmeksizin çalışmaları mümkün olur. Şayet emeklilik sonrası çalışmalar kamu işyerlerinde olursa bu defa 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği emekli aylıkları kesilir.

Dolayısıyla, ister 5434 kapsamında emekli olsun, ister 5510 kapsamında emekli olsun, emeklilik sonrası kamu işyerlerinde göreve başlamaları halinde (çalışma statülerine bakılmaksızın) emekli aylıklarının kesilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.


