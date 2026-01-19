Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı birçok ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

İstanbul

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Kar yağışı sebebiyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci emre kadar yasaklandığı belirtildi.

Bartın

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

Sakarya

Sakarya'da elverişsiz hava şartları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

