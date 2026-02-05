Mehmet Uçum'dan 'umut hakkı' paylaşımı: Öcalan kapsama girer!
Sendika, Dernek ve Diğer STK

Devlet Memurları Konfederasyonu 6 Şubatı unutmadı

Devlet Memurları Konfederasyonu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları ve görevleri başında yaşamını yitiren kamu çalışanlarını anmak amacıyla Ankara'da anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başkentte bulunan Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen serim sergisi ve lokma dağıtımı programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2026 15:58, Son Güncelleme : 05 Şubat 2026 16:02
Devlet Memurları Konfederasyonu 6 Şubatı unutmadı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin unutulmaması, toplumsal hafızanın canlı tutulması ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, deprem sürecinde yaşanan acılar, fedakarlıklar ve kamu çalışanlarının afet sürecindeki özverili mücadelesini yansıtan görseller sergilendi. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşarken, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Program kapsamında ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile görevleri başında vefat eden kamu çalışanları adına lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstermesi, yaşanan büyük felaketin toplumun ortak hafızasında güçlü bir şekilde yer aldığını bir kez daha ortaya koydu.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu, 6 Şubat depremlerinin yalnızca bir doğal afet olmadığını, aynı zamanda kamu çalışanlarının fedakarlık, sorumluluk ve dayanışma ruhunu en yüksek seviyede ortaya koyduğu tarihi bir süreç olduğunu vurguladı. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve görevleri başında şehit düşen kamu görevlilerimizi daima derin bir saygı ve minnetle anacaklarını ifade eden Cengiz, acının üzerinden geçen zamana rağmen yüreklerdeki yaraların hala taze olduğunu belirtti. Ayrıca, afet bilincinin toplumun her kesiminde güçlendirilmesi, yapı güvenliği gibi hayati önlemlerin alınması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. Bu anlamlı etkinlikte, birlik ve beraberlik ruhunun her daim canlı tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Toplumsal birlik, dayanışma ve vefa duygularının ön plana çıktığı anma programı, vatandaşların duaları ve ziyaretleriyle gün boyunca devam etti.

