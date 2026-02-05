Devlet Memurları Konfederasyonu 6 Şubatı unutmadı
Devlet Memurları Konfederasyonu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları ve görevleri başında yaşamını yitiren kamu çalışanlarını anmak amacıyla Ankara'da anlamlı bir etkinlik düzenledi. Başkentte bulunan Kuğulu Park'ta gerçekleştirilen serim sergisi ve lokma dağıtımı programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen
depremlerin unutulmaması, toplumsal hafızanın canlı tutulması ve hayatını kaybedenlerin
anılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, deprem sürecinde yaşanan acılar, fedakarlıklar
ve kamu çalışanlarının afet sürecindeki özverili mücadelesini yansıtan görseller
sergilendi. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşarken, deprem
gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
Program kapsamında ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile görevleri
başında vefat eden kamu çalışanları adına lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşların
etkinliğe yoğun ilgi göstermesi, yaşanan büyük felaketin toplumun ortak hafızasında
güçlü bir şekilde yer aldığını bir kez daha ortaya koydu.
Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu,
6 Şubat depremlerinin yalnızca bir doğal afet olmadığını, aynı zamanda kamu
çalışanlarının fedakarlık, sorumluluk ve dayanışma ruhunu en yüksek seviyede
ortaya koyduğu tarihi bir süreç olduğunu vurguladı. Bu büyük felakette hayatını
kaybeden vatandaşlarımızı ve görevleri başında şehit düşen kamu görevlilerimizi
daima derin bir saygı ve minnetle anacaklarını ifade eden Cengiz, acının üzerinden
geçen zamana rağmen yüreklerdeki yaraların hala taze olduğunu belirtti. Ayrıca,
afet bilincinin toplumun her kesiminde güçlendirilmesi, yapı güvenliği gibi
hayati önlemlerin alınması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için
farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. Bu anlamlı
etkinlikte, birlik ve beraberlik ruhunun her daim canlı tutulmasının önemine
dikkat çekildi.
Toplumsal birlik, dayanışma ve vefa duygularının ön plana çıktığı anma programı, vatandaşların duaları ve ziyaretleriyle gün boyunca devam etti.