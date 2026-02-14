Bir gün kaldı: Kredi kartı limitleri değişiyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ek Göstergenin 5510 Kapsamında Olan Memura Etkisi

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için ek gösterge prime esas kazançların artmasına katkı sağlar, ancak önemli olan diğer bir husus ise emekli ikramiyesi tutarının hesabı için önemli olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Şubat 2026 14:00, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 11:52
Yazdır
Ek Göstergenin 5510 Kapsamında Olan Memura Etkisi

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için emekli ikramiyesi hesaplanmasının esas ve usulleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek madde 82 hükmünde belirlenmiştir. Bu hüküm sadece 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluk hizmetine başlamış kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Ek madde hükmündeki kurallara göre 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli ikramiyesi alabilme şartları;

- Emekli olduklarında en önemli husus son statülerinin memur olma şartı bulunmaktadır.

-5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli ikramiyesi ödemelerinde 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü uygulanmaktadır. Yani emekli ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usullerde 5434 sayılı Kanuna tabi memur emsal alınmaktadır.

Yani, bugün için en alt unvan olarak belirlenmiş olan Şube Müdürü kadrosunda görevli 1 inci dereceye yükselmiş yüksekokul mezunlarına 3600 ek gösterge uygulandığı için, 5434 sayılı Kanuna tabi 1 inci dereceye yükselmiş yüksekokul mezunu Şube Müdürü kadrosunda görev yapan memurun emekli olduğunda alacağı ikramiye tutarı kadar 5510 kapsamında memur olan emsali memurun alacağı tutar da aynı olacaktır.

Bu bağlamda; 1 inci dereceyi/1 inci dereceli kadroyu kazanmış olan yüksekokul mezunları için de 3600 ek gösterge verilirse 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar sadece emekli ikramiyesi açısından yararlanacaklardır.

Bu yararlanma tüm çalışmaları memurluk statüsünde olanlar için kısa vadede değil uzun vadede emekli olduklarında faydası görülecek bir durumdur. Kısa vadede emekli olacak durumlarda vardır. Yani 2008 Ekim ayı öncesi işçi, esnaf olarak hizmetleri olup da bu tarihten sonra memur olanlar daha önce emeklilik şartlarını kazanmış olacaklardır.

Bu durumda olanlara emekli olduklarında memurluk hizmetleri üzerinden emekli ikramiye tutarlarını görev aylıkları, yani prime esas kazançları üzerinden değil de sadece yukarıda belirttiğimiz bazı kalemler esas alınarak, yani 5434 sayılı Kanuna tabi emsal durumu esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar üzerinden emekli ikramiyelerini alabilecekler ve bu kalemler arasında emekli ikramiye tutarını artırıcı etkisi olan 3600 ek göstergede bulunacaktır.

Sonuç olarak değerlendirmemiz, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar emekli aylıklarını prime esas kazançları esas alınarak hesaplama sonucu bulunacak tutar üzerinden alacak olmakla birlikte, EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 5434 sayılı Kanunun hükümleri uygulanarak alacaklardır. Yani görev aylıkları üzerinden değil 5434 sayılı Kanuna tabi olanların SGK primlerine esas tutulan unsurlar esas alınarak hesaplanan brüt tutar esas alınarak her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyelerini alacaklardır.

Bu bağlamda 5510'a tabi memurlar için de, ek göstergenin (özellikle 3600 ve fazlasının) emekli ikramiyesi tutarını artırıcı yönü olduğundan önemli olduğunu, ayrıca prime esas kazançlarının da artırması açısından önemli olduğunu değerlendirmekteyiz.

"5434'e tabi memurlar ile 5510'a tabi memurların emekli aylığı hesabındaki farklılıklar" konulu değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1122234/"5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?" konulu değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1061094/"5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus" konulu değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1092646/5510 kapsamında olan memurların prime esas kazançları nelerdir? konulu değerlendirmelerimiz için de,

https://www.memurlar.net/haber/1125020/adreslerimiz ziyaret edilebilir.


