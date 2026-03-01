Belediye Başkanı Ve Vekili, Belediye Meclisi Başkanı, Başkan Vekili Ve Üyeleri, Belediye Encümeni Başkanı, Başkan Vekili Ve Üyeleri Ödenek/Huzur Hakkını Nasıl Alabilirler?

631 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Madde 12 aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ortaklıklar, fonlar, döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları, kurdukları veya üye oldukları birlikler ile doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programında bulunanlardan sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinden; özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. İlgili kanunları uyarınca seçimle göreve gelmiş bulunan; belediye başkanı ve vekili, belediye meclisi ve il genel meclisi başkanı, başkan vekili ve üyeleri, belediye encümeni ve il encümeni başkanı, başkan vekili ve üyelerinin 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında il özel idaresi, büyükşehir belediyesi, belediye ve mahalli idare birliği bünyesinde yürüttükleri görevler nedeniyle aldıkları ödenekler ve huzur hakları birinci cümle kapsamı dışındadır. Ancak ikinci cümlede yer alan görevler için ödenek ve/veya huzur hakkı ödenenlerden birinci cümle kapsamında görevi bulunanlara, ikinci cümlede yer alan görevlerden yalnızca biri için ödenek ve/veya huzur hakkı ödenir.

Birinci fıkra kapsamındakilere, anılan fıkra kapsamında yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İlgililere bu fıkrada belirtilen üst sınıra tabi ödemeler dışında, söz konusu görevler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamaz.

Birinci fıkra kapsamındakiler, birinci fıkraya tabi olarak yürüttükleri görevleri ve birden fazla görev olması halinde hangi görevin ücretini alacaklarını asli görevli oldukları kuruma beyan eder. Birinci fıkra kapsamında yürütülen görevler karşılığında ödenmesi öngörülen tutarlar, ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılır. İlgililere mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asli görevli bulundukları kurumlarca herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilir ve üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilir.

Birinci fıkra kapsamında bulunmayan kişilerden; birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşların anılan fıkrada belirtilen kurul ve organlarında görev alanlar (bu kurum ve kuruluşlara ait olmayan hisseleri temsilen görev alanlar hariç) ile hisse oranına bakılmaksızın birinci fıkra kapsamında sayılanlar dışındaki kamu payı veya temsil hakkı olan kurum ve kuruluşların söz konusu kurul ve organlarında kamuyu temsilen görev alanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların bu fıkrada belirtilenler dışında kalan diğer kurum ve kuruluşlardaki görevleri hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamına girenler için üçüncü fıkranın uygulanmasında asli görevli olunan kurum için düzenlenen yetki ve sorumluluklar bunların temsil ettikleri veya görevli oldukları kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir.

Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

631 sayılı KHK Madde 12'e göre aşağıdaki tespitleri yapabiliriz (YYGM: 21.01.2026- 71188846-622.02-14666169 Görüş Yazısı).

Seçimle göreve gelmiş bulunan;

- Belediye başkanı ve vekilinin,

- Belediye meclisi başkanının,

- Başkan vekili ve üyelerinin,

- Belediye encümeni başkanının,

- Başkan vekili ve üyelerinin,

5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun, 5355 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi, belediye ve mahalli idare birliği bünyesinde yürüttükleri görevler nedeniyle ödenmesi gerekli olan ödeneklerin ve huzur haklarının tamamı ödenir.

Ancak, bahse konu 12'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde sayılan görevlerden birinde bulunanlara yukarıda yer alan görevlerden yalnızca biri için ödenek ve/veya huzur hakkı ödenir. Dolayısıyla; seçilmiş meclis üyesinin meclis üyeliği huzur hakkını, meclis komisyonlarında görev alması durumunda komisyon huzur haklarını, encümende görev alması durumunda encümen ödeneğini, belediye başkan yardımcısı olması durumunda başkan yardımcısı ödeneği ile aynı kişinin büyükşehir belediyesinde ve/veya üyesi olduğunuz mahalli idare birliğinde sayılan görevleri nedeniyle 631 sayılı KHK kapsamında bir sınırlama olmaksızın 5393 sayılı Kanunda, 5216 sayılı Kanunda ve 5355 sayılı Kanunda öngörülen miktarlarda alabilecektir. Ayrıca, belirtilen meclis üyesinin; 631 sayılı KHK'nın 12'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde sayılan görevlerden (örneğin belediye şirketi yönetim kurulu üyeliği) birinde bulunması durumunda mahalli idareler ve birlikler nezdinde aldığı görevlerden (meclis üyeliği, encümen üyeliği, komisyon üyeliği vb.) yalnızca biri için huzur hakkı veya ödenek verilir.

Örneğin; bir belediye başkanı için belediye başkanı ödeneği (maaşı) DOĞRUDAN, meclis huzur hakkını DOĞRUDAN, encümen ödeneğini DOĞRUDAN, belediye şirketi yönetim-denetim kurulu huzur hakkını SEÇMELİ olarak alabilecektir. Belediye başkanları seçimle göreve gelmiş kişiler olduğu için "seçmeli" olarak belirtilen görevlerde bulunup huzur hakkı almaları halinde "doğrudan" olarak belirtilenlerden sadece biri için ücret ödenebilecektir.



