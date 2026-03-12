Orman zararlılarıyla mücadelede 1 milyondan fazla faydalı organizma üretildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman zararlılarıyla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan orman zararlılarıyla mücadele için biyolojik, biyoteknik, mekanik ve kimyasal mücadele yöntemleri kullanılıyor. Bu kapsamda, ormanlardaki zararlı türlere karşı geçen yıl 120 bin 851 hektar alanda mücadele yapıldı.

Orman alanlarına 38 bin 520 kuş yuvası asılırken 14 karınca nakli gerçekleştirildi. Ayrıca, 1 milyon 45 bin 545 faydalı organizma üretildi. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1104 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı 37 bin 749 hektarlık alanda biyolojik, 31 bin 711 hektarda biyoteknik, 50 bin 816 hektarda mekanik, 576 hektarlık bölgede ise kimyasal mücadele yürütüldü.

Biyolojik mücadele için 16 milyon 576 bin lira, biyoteknik mücadele amacıyla 42 milyon 671 bin lira, mekanik mücadelede 25 milyon 98 bin lira ve kimyasal mücadele için 805 bin lira harcandı. Böylece orman zararlılarıyla mücadele kapsamında geçen yıl 85 milyon 150 bin liralık harcama yapıldı.

Orman ekosisteminin biyolojik çeşitliliğini korumak, dirençli ve sağlıklı ormanların devamlılığını sağlamak ve kabuk böceği popülasyonunun erken tespitini yapmak amacıyla kuş yuvası ve feromon tuzakları kullanılarak önleme ve gözlem projeleri düzenlendi. Bu kapsamda 22 bin 443 hektar alanda uygulama yapıldı.

15 bini aşkın suç zaptı düzenlendi

Öte yandan, orman suçlarıyla mücadele amacıyla ülke genelinde kurulan 2 bin 196 toplu koruma ve 21 hassas alan koruma ekibinde görevli personelce geçen yıl 15 bin 452 suç zaptı düzenlendi.

Söz konusu tutanakların 3 bin 128'i ağaç kesme, 474'ü yasa dışı nakil, 461'i izinsiz bulundurma, 4 bin 42'si alan açma, 7 bin 263'ü işgal, 57'si izinsiz otlatma suçlarından, 27'si ise çeşitli faaliyetlerden dolayı tutuldu.

Orman alanlarındaki gençlik bakım ve kültür sahalarının korunması için 134 köyle işbirliği yapılarak, bu kapsamda köylülere kaynak aktarıldı.

Ormanların işletilmesi faaliyetleri

Ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bu sahalara yoğunlaşan beklenti ve talepleri karşılamak amacıyla 16 yeni ekoturizm alanı planlandı. Türkiye genelinde toplam 140 ekoturizm alanı bulunuyor.

Şehir içi veya çevresinde yaşayan insanların doğayla baş başa kalmaları için oluşturulan orman parkı kurma çalışmalarına da devam edildi. Bu kapsamda geçen yıl 71 orman parkı oluşturuldu.

Konaklama imkanına sahip 353, konaklamasız ise 1611 orman parkı vatandaşların ihtiyacını karşıladı. Söz konusu parkların sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1964'e ulaştı.

Ayrıca, geçen yıl 60 bal ormanı kuruldu. Böylece toplam bal ormanı sayısı 103 bin 469 hektar alanda olmak üzere 909'a çıktı.