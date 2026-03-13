TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

TCMB'nin Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25,38'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi sınırlı bir düşüşle 50,97 seviyesine gerilerken, cari işlemler açığı ve politika faizi öngörülerindeki artış dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 17:35, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 17:35
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,89 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,18'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 24,11'den 25,38'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,10'dan 22,17'ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,11'den 17,30'a çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,0933'ten 50,9685'e inerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 52,3945'ten 52,6965'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 26,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 31,6 milyar dolara, gelecek yıl için de 29,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara çıktı.

Cari yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,8'e geriledi

Ankette cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9'dan 3,8'e inerken gelecek yıl için yüzde 4,3 olarak korundu.

Martta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,41 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,31 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 28,48'e çıktı.

