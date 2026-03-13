Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkisiz başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından da oyunda üstünlüğü sağlayamayan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Serginho'nun golüne de engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 yenik gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe 4 değişiklik yaparak başlarken, oyunda ise üstünlüğü ele alamadı. Rakip yarı sahada oynasa da pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, bu sonucun ardından zirve yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

- İlk mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

- Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

- Devrede 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, devre arasında 4 değişiklik yaptı.

Takımının ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Mert Müldür'ü oyundan aldı.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown'u oyuna dahil etti.

- 17 maç sonra gol atamadı

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı.

Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.