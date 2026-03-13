Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Erdoğan: Bu can bu tende oldukça mazlumun yanındayız
Erdoğan: Bu can bu tende oldukça mazlumun yanındayız
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Güvenlik kaynakları: Türkiye savaşın tarafı değildir
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
Borsada bayram haftası: İşlem günleri ve takas takvimi değişiyor
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen mühimmat imha edildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Ankara'da çocuk istismarı davası: İlk celsede 2 sanık tutuklandı
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Ulaştırma Bakanı'ndan özelleştirme iddialarına: Otoyol ve köprüler satılmayacak
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Belediye aşevinde skandal: Yarış atını kavurma yaptılar!
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri yarın başlıyor
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
TÜİK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye'nin en yaşlı illeri
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Sizinle top gibi oynayacaklar!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Gıda sahtekarları listesi güncellendi: Aralarında belediye de var!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Göktaş'tan BM'de 'İsrail' protestosu: Salonu terk etti!
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Bakan Işıkhan duyurdu: Reçete Hizmet Bedellerine iyileştirme geldi
Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır yara aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mart 2026 22:11, Son Güncelleme : 13 Mart 2026 22:13
Fenerbahçe'ye zirve yarışında ağır darbe

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkisiz başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golüyle yenik duruma düştü. Golün ardından da oyunda üstünlüğü sağlayamayan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Serginho'nun golüne de engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 yenik gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına Fenerbahçe 4 değişiklik yaparak başlarken, oyunda ise üstünlüğü ele alamadı. Rakip yarı sahada oynasa da pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, bu sonucun ardından zirve yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

- İlk mağlubiyetini yaşadı

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti.

- Kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte sırasıyla Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Samsunspor'un ardından Fatih Karagümrük'e karşı da kalesini gole kapatamadı.

Öte yandan Fenerbahçe, oynadığı son 3 maçta filelerinde en az 2 gol gördü.

- Devrede 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, devre arasında 4 değişiklik yaptı.

Takımının ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasının ardından İtalyan çalıştırıcı, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Mert Müldür'ü oyundan aldı.

40 yaşındaki teknik direktör, bu isimlerin yerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown'u oyuna dahil etti.

- 17 maç sonra gol atamadı

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonra gol bulmayı başaramadı.

Ligde son olarak 5 Ekim 2025 tarihinde evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta gol bulamayan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 5 ayı aşkın sürenin ardından gol atamadığı bir maçı geride bıraktı.

