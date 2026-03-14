35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasının firari sanığı yakalandı
Hakim ve savcılara 70 bin TL zam iddiası gerçeği yansıtmıyor
Taksilerde yeni dönem başladı: Fiş almadan inmeyin, cezası var!
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Sıfır konut satışlarında 'dip' seviye görüldü: İşte nedeni!
İmamdan 'telefon' isyanı: Kıldırmıyorum namazı, terk edin camiyi!
MEB inceledi: Yardımcı kaynaklara TYMM vizesi çıkmadı
Tıp mucizesi: 20 doktor, 11 saat ve yeniden atan bir kalp!
Modifiyede 1 Nisan alarmı: Söküm kuyrukları başladı!
Bakanlık verileri paylaştı: İşte 2025'te en çok şikayet edilenler!
Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri bugün başlıyor
Orman şerhlerine son: 3 milyon vatandaşın tapu sorunu çözülüyor
Alkole yeni kısıtlamalar: Yeni yasa teklifi TBMM'de
Yargıtay'dan emsal karar: Akıllı ilaç bedelini geri almak zorlaşıyor mu?
Ankara'dan İran'a net mesaj: İhtiyatlı tavrımız sınırsız değil!
Bayraktar, 2000km menzilli K2 Kamikaze İHA'yı tanıttı
Esenyurt'ta kayyum görevlendirilmesine iptal yok!
Hafta sonu hava durumu: Batıda bahar, doğuda kış havası!
SGK'dan açıklama: 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi?
Bakan Işıkhan ile Memur-Sen heyeti bir araya geldi: Masada 8 madde var!
İstanbul'un batısına hızlı tren geliyor: 4 saatlik yol 1.5 saate düşecek!
Plansız üretimin acı faturası: İki yıl önce 1 liraydı, şimdi 120 lira!
Milli Eğitim Akademisi müfredatı kopyala yapıştır mı?
TCMB paylaştı: İşte piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YKS'ye başvuru sayısı 6 yılın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Eşel Mobil devre dışı kalacak!
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Cerrahpaşa tepkisi
Fenerbahçeli futbolculara ve ailelerine zorbalık! Tehdit edildiler

Fatih Karagümrük'e mağlup olan Fenerbahçe'de futbolcular ve aileleri akılalmaz bir saldırıyla karşılaştılar. Mücadelenin ardından futbolcular ve ailelerine sistematik bir şekilde tehdit mesajları atıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2026 15:38, Son Güncelleme : 14 Mart 2026 15:39
Trendyol Süper Lig'de zirve takibi yolunda telafisi zor bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatamadan, saha dışında patlak veren çok daha ciddi bir krizle sarsıldı. Futbolcular ve aileleri büyük bir şok yaşadılar.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR VE ALİLELERİNE TEHDİT MESAJLARI

TRT Spor'un haberine göre: Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri dijital zorbalığın hedefi oldular.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, futbolcuların şahsi cep telefonu numaralarının yanı sıra eşlerinin ve aile bireylerinin de numaralarına eş zamanlı olarak mesajlar atılmaya başlandı. Sistematik bir biçimde organize edildiği düşünülen bu mesajların içeriğinin çok ciddi boyutta tehdit, ağır hakaret ve küfürler barındırdığı kaydedildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Eleştiri sınırlarını aşıp doğrudan oyuncuların ve ailelerinin can güvenliğini, hedef alan bu organize saldırı sonrası Fenerbahçe Kulübü acil olarak harekete geçti.

Hem kulübün resmi hukuk departmanı hem de futbolcuların şahsi avukatlarının konuyu anında takibe aldığı, tehdit mesajı gönderen numaraların ve IP adreslerinin tespiti için emniyet güçleri ve savcılıkla koordineli bir hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. İşin içinde ailelerin de olması nedeniyle yönetimin bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağı ve faillerin en ağır cezayı alması için tüm adımların atılacağı belirtildi.

