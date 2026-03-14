Fenerbahçeli futbolculara ve ailelerine zorbalık! Tehdit edildiler

Trendyol Süper Lig'de zirve takibi yolunda telafisi zor bir kayıp yaşayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyetin şokunu atlatamadan, saha dışında patlak veren çok daha ciddi bir krizle sarsıldı. Futbolcular ve aileleri büyük bir şok yaşadılar.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR VE ALİLELERİNE TEHDİT MESAJLARI

TRT Spor'un haberine göre: Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri dijital zorbalığın hedefi oldular.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, futbolcuların şahsi cep telefonu numaralarının yanı sıra eşlerinin ve aile bireylerinin de numaralarına eş zamanlı olarak mesajlar atılmaya başlandı. Sistematik bir biçimde organize edildiği düşünülen bu mesajların içeriğinin çok ciddi boyutta tehdit, ağır hakaret ve küfürler barındırdığı kaydedildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Eleştiri sınırlarını aşıp doğrudan oyuncuların ve ailelerinin can güvenliğini, hedef alan bu organize saldırı sonrası Fenerbahçe Kulübü acil olarak harekete geçti.

Hem kulübün resmi hukuk departmanı hem de futbolcuların şahsi avukatlarının konuyu anında takibe aldığı, tehdit mesajı gönderen numaraların ve IP adreslerinin tespiti için emniyet güçleri ve savcılıkla koordineli bir hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi. İşin içinde ailelerin de olması nedeniyle yönetimin bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağı ve faillerin en ağır cezayı alması için tüm adımların atılacağı belirtildi.