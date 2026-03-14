Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
51. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
54. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.
88. Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.