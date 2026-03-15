Beşiktaş, 10 kişi kalan Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Gençlerbirliği 18. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele etti. Beşiktaş aldığı bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Siyah beyazlılar 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Gençlerbirliği'nde maçın 18. dakikasında Sekou Koita kırmızı kart gördü.
Beşiktaş aldığı bu galibiyetle puanını 49'a çıkardı.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gençlerbirliği ise 25 puanda kaldı.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
13. dakikada Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.
Maçın ilk devresi, golsüz beraberlikle sona erdi.