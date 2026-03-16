YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!

TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Firari olan 72 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!

2026 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 425 bine gerileyerek son yılların en düşük seviyesini gördü. 2023 yılında 3,5 milyonu aşan rekor başvurunun ardından yaşanan bu sert düşüşün arkasında; kontenjanların azaltılması, ekonomik zorluklar ve baraj puanı etkisinin sönümlenmesi yatıyor. İşte sınav tarihleri ve uzmanların dikkat çeken YKS analizleri...

Haber Giriş : 16 Mart 2026 21:06, Son Güncelleme : 16 Mart 2026 21:07
Bu yıl üniversite sınavına 2 milyon 425 bin kişinin başvurdu. Başvuru sayısındaki azalma dikkat çekiyor. 2023'te bu sayı 3,5 milyonun üzerindeydi.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, "2023-2025 süreci arasında toplam kontenjanda 246 bin azalma oldu. Belirli dallardaki kontenjanların azalması öğrenciler nezdinde geri çekilmeye de neden oluyor. Ekonomik sıkıntı da bunda neden olabilir." açıklamasında bulundu.

2020'de sınava başvuran aday sayısı 2 milyon 436 binken, 2023 de bu sayı 3 milyon 527 bine yükseldi.

Uzmanlara göre başvuru sayılarındaki yükseliş ve düşüşlerin en önemli nedenleri, 2022 yılında YKS puan barajlarının kaldırılması, ve 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde adaylardan sınav ücreti alınmamasıydı.

Sadık Gültekin, "Gerçek neden aslında pandemi döneminde 12. sınıfın ikinci dönem konularının sorumlu tutulmamasıydı." dedi.

KONTENJANLA ADAY SAYISI PARALEL İLERLİYOR

Uzmanlara göre, YKS'ye başvuran aday sayısı ile üniversite kontenjanlarına yerleşen öğrenci sayısı da paralel ilerliyor.

Gültekin, "Olay sadece başvurular değil ki. Bir de kontenjan olayı da söz konusu. Örneğin 2022'de başvuranlarla yerleştirilenler arasındaki oran yüzde 32'ken, 2023'te yüzde 31, son 2 yılda yüzde 33 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Başvuruyla alınan öğrenci arasındaki oran hep korunuyor." bilgisini paylaştı.

YILLARA GÖRE BAŞVURU SAYILARI

YÖK verilerine göre son yıllarda YKS'ye başvuran aday sayıları şöyle:

  • 2025'te 2 milyon 560 bin 649,
  • 2024'te 3 milyon 120 bin 870,
  • 2023'te 3 milyon 527 bin 443,
  • 2022'de 3 milyon 243 bin 334,
  • 2021'de 2 milyon 607 bin 715,
  • 2020'de 2 milyon 436 bin 958 oldu.

Bu yıl gerçekleşen 2 milyon 425 bin 560 başvuru ise son yılların en düşük rakamı oldu.

2026 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026'a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM'nin AİS sistemindeki "Ödemeler" bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

TYT, AYT VE YDT SINAVLARI NE ZAMAN?

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
  • Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı
  • Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

