Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) Kazanılmış Bir Hizmet Midir?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Fiili hizmet süresi zammı, yani erken yaşlanmaya yol açabilecek olan ve bünyesel olarak yıpranmayı hızlandırabilecek görevler için öngörülen ve genelde yıpranma payı olarak da adlandırılan bu durum hem 5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde, hem de bugün için 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde, görevler itibariyle belirtilmiştir.

Yıpranma payı olan görevlerde bulunanlar daha sonra bu görevlerinden sınıf veya görev değişikliği sonucunda ayrılırlarsa, kazanmış oldukları yıpranma payları her zaman için kazanılmış bir hak olur. Hem hizmet sürelerine eklenir, hem de emeklilik yaş gruplarından indirilir, Sınıf veya görev değişikliği bir hak kaybı ortaya çıkarmaz.

Örnek olarak; 6 yıllık yıpranma payı olan astsubaylık, polislik, uzman erbaşlık gibi görevde bulunmuş kişinin yıpranma payı 1 yıl 6 ay olur. Bu kişi bu görevinden ayrılıp Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bir göreve geçse de, kişinin bu hizmeti hem emeklilik için aranılan hizmet yılına eklenir, hem de diyelim 60 yaşa tabi memur olduğunu kabul ettiğimizde de bu sürenin yarısı 60 yaş grubundan indirilir.

Ayrıca, fiili hizmet süresi zammına ait hizmetleri kazanmış olan kişi, memurluk görevinden ayrılıp işçilik, esnaflık gibi statü değiştirirse de, memurun hem hizmetleri hem de yıpranma payı olan hizmetleri hizmet bütünleşmesinde uygulanır. Yani emeklilik için gerekli hizmet süresine dahil edilerek toplam hizmet üzerinden aylık bağlanma işleminde kullanılır.

Sonuç itibariyle, yıpranma payı, yani fiili hizmet olarak çalışılan sürelerin karşılığı olarak hizmete eklenen fiili hizmet süresi zammına ait artırıcı hizmet, kanunlar gereği kazanılmış bir hak olmakta, ister yıpranma payı olmayan bir hizmete geçme, ister çalışma statüsünü değiştirme durumu bu durumu değiştirmez, emeklilik işlemlerinde bu süreler dahil edilir.