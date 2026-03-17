Bakan Gürlek'ten Özel'e 'mal varlığı' yanıtı: Hayal ürünü ve iftira
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İstinaf'tan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında beraat kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla verilen 10 ay hapis cezası hükmünü kaldırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2026 16:48, Son Güncelleme : 17 Mart 2026 16:48
Yazdır
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesince, sanık Yazgan'a "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan verilen 10 ay hapis cezası kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

Daire, olay kronolojisi itibarıyla sanığın bilerek ve isteyerek suç işleme kastı altında ve suçun manevi unsuru oluşacak şekilde kast ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığını belirterek, hükmün düzeltilmesine karar verdi.

Daire, sanık hakkındaki hapis cezası kararını beraat olarak düzeltti.

- Dava geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında "meritking.news" reklamlarının yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedilmişti.

İddianamede, söz konusu reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme neticesinde yapıldığı, bu haliyle söz konusu suçtan Yazgan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti.

İddianamede, Yazgan'ın "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5'inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapse ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılması istenmişti.

Davayı 10 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Yazgan'ı 10 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber