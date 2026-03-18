Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz
Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zammı 1 Nisan'da değerlendireceğiz
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret talep edilmeyecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 09:38, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 09:26
Yazdır
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 20 Mart Cuma saat 00.00'dan 22 Mart Pazar gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber