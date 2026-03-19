Kamu İdarelerinde Usta-Çırak Dönemi Başlıyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte ilk defa devlet memurluğuna başlayan kişilere üç yıl boyunca tecrübeli bir kamu görevlisi tarafından usta-çırak ilişkisi olarak işbaşı eğitim uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 09:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 09:36
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalıştırılan kamu görevlilerinin aday memur eğitimleri ile görevleri süresince verilen hizmet içi eğitimlerinin uygulanma esaslarına dair süreçleri içeren "Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik", 19 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yönetmeliğin "Eğitimlerin genel hedef, ilke ve esasları" başlıklı 5 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; "İlk defa Devlet memuru olarak atananların göreve başladıkları ilk üç yıl içinde birim amirlerinin veya bu amirlerce görevlendirilen deneyimli bir memurun refakatinde görev alanına ilişkin iş ve işlemlerin uygulamalı olarak öğrenilmesi, iş tutumunun geliştirilmesi ve usta çırak ilişkisi içerisinde mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik işbaşında yetiştirilmesi esastır." hükmü yer almaktadır.

Kamu yönetiminde uzun yıllardır uygulanan eğitim modeli; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj aşamalarından oluşmakta ve daha çok kısa süreli, belirli periyotlara sıkışmış bir yetiştirme sürecini ifade etmekteydi. Ancak yeni düzenleme ile birlikte eğitim süresi üç yıl gibi uzun bir döneme yayılmakta, eğitim sınıf ortamından çıkarak doğrudan iş başına taşınmakta ve memurun gelişimi, sadece bilgiyle değil tecrübe aktarımıyla desteklenmektedir.

Bu yönüyle anılan düzenleme, sadece bir mevzuat değişikliği değil; kamu insan kaynağının eğitimi ve yetiştirilmesinde zihniyet dönüşümünü de işaret etmektedir.

Bu düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, köklerimizi bizlere hatırlatmasıdır. Zira usta-çırak ilişkisi kavramı, Türk-İslam medeniyetinin en önemli kurumsal yapılarından biri olan Ahilik teşkilatının temelini oluşturmaktadır.

Ahilik sisteminde, meslek, yalnızca teknik bilgiyle değil, ahlak ve disiplinle birlikte öğretilir; çırak, ustasının yanında yetişir, işi yaşayarak öğrenirdi. Bugün kamu yönetiminde getirilen bu yeni yaklaşım, aslında yüzlerce yıllık bir geleneğin modern kamu sistemine uyarlanmasından başka bir şey değildir.

Özetle, Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenleme, kamu personel sisteminde yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Ahilik kültürünün özünü taşıyan usta-çırak yaklaşımının kamu yönetimine entegre edilmesi, hem tarihi bir sürekliliği hem de çağdaş bir dönüşümü temsil etmektedir.

Kadim medeniyetimizin unuttuğumuz kıymetli geleneklerini, günümüz mevzuatına işleyen Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ekibini tebrik ediyor; anılan düzenlemenin kamu kurumlarımızda liyakatli devlet memurlarının yetişmesine vesile olmasını diliyoruz.


