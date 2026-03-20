A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro belli oldu. Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre milli formadan uzak kalan Ozan Kabak, yeniden A Milli Takım'a seçildi.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
KALECİLER: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
ORTA SAHA: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün