Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında 15 sayı farkla geriye düştüğü Trabzonspor'u son çeyrekte geri dönerek 86-80 yendi.
Beşiktaş Gain, bu galibiyetin ardından lider Fenerbahçe Beko ile galibiyet farkını 1'e indirdi. 4. sıradaki Trabzonspor ise 7. yenilgisini aldı.
Siyah-Beyazlılarda Jonah Mathews 24 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 top çalmayla yıldızlaşırken; Ante Zizic de 14 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Akwasi Yeboah 20 sayı,
4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma istatistiklerini yakaladı.