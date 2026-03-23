Otomotivde yeni çip krizi kapıda

Orta Doğu'daki savaşın uzaması, çip üretiminde kritik öneme sahip helyum gazı tedarikini riske atıyor. Uzmanlara göre bu durum otomotiv sektöründe yeni bir çip krizini tetikleyebilir.

Haber Giriş : 23 Mart 2026 08:58, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 09:01
ABD-İran ekseninde büyüyen Orta Doğu gerilimi, küresel enerji piyasalarının yanı sıra yarı iletken üretimini de tehdit ediyor. Uluslararası basında yer alan analizlere göre, özellikle çip üretiminde kullanılan helyum gazının tedarikinde yaşanabilecek kesintiler, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok alanda üretim aksaklıklarına yol açabilir.

Küresel çip tedariki savaşın gölgesinde

Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle özellikle Katar kaynaklı helyum arzında riskler artmış durumda. Yarı iletken üretiminde kritik rol oynayan bu gazın fiyatlarında şimdiden yükseliş gözlenirken, sektör temsilcileri olası kesintilere karşı alarm durumuna geçti.

ABD merkezli analizlerde de benzer uyarılar yer alıyor. MarketWatch'ta yayımlanan değerlendirmeye göre, Katar'daki üretimin aksaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri, küresel çip arzını doğrudan tehdit ediyor.

Helyum krizi çip üretimini doğrudan etkiliyor

Uzmanlara göre helyum, çip üretiminde vazgeçilmez bir bileşen. Scientific American'da yer alan analizde, bu gazın özellikle silikon wafer'ların soğutulması ve hassas üretim süreçlerinde kritik rol oynadığı vurgulanıyor.

Katar'ın dünya helyum üretiminin yaklaşık üçte birini karşıladığı düşünüldüğünde, bölgedeki üretim ve lojistik aksaklıklarının etkisi küresel ölçekte hissediliyor. Nitekim bazı tesislerde üretimin durmasıyla birlikte küresel arzda ciddi daralma riski ortaya çıktı.

Çip üretim merkezleri risk altında

Özellikle Tayvan, Güney Kore ve Singapur gibi çip üretiminde öne çıkan ülkeler, Orta Doğu kaynaklı enerji ve gaz tedarikine yüksek derecede bağımlı. Uluslararası teknoloji basınına göre, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli bir kesinti, bu ülkelerde üretimin yavaşlamasına yol açabilir.

Bu durum zincirleme etki yaratarak Avrupa ve ABD'deki otomotiv üreticilerinin parça tedarikinde yeniden sıkıntı yaşamasına neden olabilir.

Otomotiv sektörü yeniden darboğaza girebilir

2020-2023 döneminde yaşanan küresel çip krizi, otomotiv sektöründe üretim kayıplarına ve fiyat artışlarına yol açmıştı. Benzer bir senaryonun yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Wired ve Barron's gibi yayınlarda yer alan analizlerde, savaşın uzaması halinde çip üretiminde yavaşlama, maliyet artışı ve tedarik zincirinde kırılmaların kaçınılmaz olabileceği ifade ediliyor.

Şimdilik kriz yok, ancak risk büyüyor

Uzmanlara göre mevcut stoklar ve alternatif tedarik kanalları kısa vadede piyasayı dengeliyor. Ancak çatışmanın uzaması halinde üreticilerin kapasite düşürmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, özellikle helyum gibi ikamesi zor olan girdilerde yaşanacak sıkıntıların, doğrudan üretim miktarını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

