Ana sayfaHaberler Yaşam

Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?

Zonguldak Bülent Ecevit, Dokuz Eylül ve Fırat üniversitelerinden akademisyenlerin yürüttüğü ortak çalışma, Türkiye'nin yer kabuğu hareketlerinde çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uydu radar verilerine göre Ankara'nın doğusu kuzeye, batısı ise güneye doğru hareket ediyor. Antalya ile Karadeniz Ereğli arasında oluşan "sıfır hattı" ve çevresindeki gerinim, uzmanlara göre milyonlarca yıl sonra Anadolu'nun ortadan ikiye ayrılmasına ve devasa depremlere yol açabilir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 15:33, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 16:02
Yazdır
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden üç akademisyen, uydu radar verilerinden yararlanarak yaptıkları çalışmada Anadolu'nun doğusu ile batısı arasında farklı yönlerde yer hareketi olduğunu tespit etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa Softa ve Fırat Üniversitesinden Araştırma Görevlisi Elif Akgün, uzun yıllar uydu radar verilerinden yararlanarak Türkiye'nin yer kabuğu hareketlerini inceledi.

Yaptıkları analizlerde Ankara'nın doğusunda kalan kısmın kuzeye, batısında kalan kısmın ise güneye doğru hareket ettiğini tespit eden akademisyenler, Antalya'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru sıfır hattı ve bunun etrafında gerinim bölgesi meydana geldiğini belirledi.

"Orta Anadolu Geçiş Zonu" adlı çalışma, "Orta Anadolu Tektonik Geçiş Bölgesi'nin Saptanması: Entegre Jeodezik (GNSS/InSAR) ve Sismik Verilerden Elde Edilen Kısıtlamalar" adıyla uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandı.

"Doğu Anadolu Fay Hattı'nın bugünkü şeklini almasında bu hareketler önemli bir neden"

Kutoğlu, gazetecilere, uzun yıllar uydu radar verisiyle Türkiye'nin yer kabuğu hareketlerini inceleyip derin analize tabi tuttuklarını, Ankara'nın doğusunda kalan kısmının kuzeye, batısındaki kısmın ise güneye doğru hareket ettiğini ve bunun neticesinde de Antalya'dan Karadeniz Ereğli'ye doğru sıfır hattının bulunduğunu belirlediklerini söyledi.

Bu sıfır hattının doğusu yukarıya, batısı da aşağıya doğru hareket ettiği için bu hat etrafında gerinim bölgesi meydana geldiğini anlatan Kutoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yayında buna, 'Orta Anadolu Geçiş Zonu' adını verdik. Bu zon etrafında geçmiş yıllarda irili ufaklı depremler meydana gelmiş. Bu da bu hattın varlığını doğrular nitelikte. Bu durum bize şunu gösteriyor. Bu gerinim devam ettiği sürece Ankara'nın doğusunda kalan kısım yukarıya, batısında kalan kısmı aşağıya devam edecek. Milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde bu miktar kilometrelere ulaşabilir ve neticesinde Anadolu'nun ortadan ikiye ayrılması söz konusu olabilir."

Milyonlarca yıl sonra büyük gerinimler birikerek burada büyük boyutta depremlerin de meydana gelmesinin söz konusu olabileceğini ifade eden Kutoğlu, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın bugünkü şeklini almasında da bu hareketlerin önemli bir neden olduğunu kaydetti.

Kutoğlu, ortaya çıkan bu tablonun, Arap plakasının Afrika plakasından yılda 1,2 santimetre daha hızlı hareket etmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Zaman içerisinde Afrika plakasının hızla Anadolu'nun içerisine girerek Doğu Anadolu Fay Hattı'nın "V" şeklini almasına neden olduğunu belirten Kutoğlu, "Bu hareket devam ettiği için de zaman içerisinde Doğu Anadolu Fayı'nın kuzeyinin giderek Kuzey Anadolu Fayı'na yaklaşması ve sonunda onunla birleşmesiyle sonuçlanabilir uzun jeolojik süreçler içerisinde. Hatay'dan yukarıya doğru da yine Kuzey Anadolu Fayı'nı kesen bir dik fay hattının meydana gelmesi söz konusu olabilir. Çalışmamız bize bu sonuçları gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber