44 soru ve cevapla yeni memurların yetiştirilmeleri ve eğitimleri hakkında genel yönetmelik

1) Aday ve asli Devlet memuru olarak atananlara verilecek eğitimlerin amacı nedir?

Eğitim amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ile medeniyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını millete hizmet edecek şekilde tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak, vatan ve millet sevgisi ile dolu, güler yüzlü, saygılı, yol gösterici, sorumluluk bilincine sahip, vatandaş odaklı hizmet anlayışını haiz, disiplinli, yetkin ve bilgili memurlar yetiştirmektir.

2) Eğitimlerin genel hedefi, ilke ve esasları nelerdir?

a- Verilecek eğitimlerin; memurların, kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve beceriler kazandırılarak yetiştirilmelerine, yaptıkları hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli şekilde yerine getirilmesine ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olması esastır.

b- Memurlara; bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mevzuat değişikliklerine ve yeniliklere uyum sağlayacak şekilde eğitim verilmesi esastır.

c- Memurlara; mesleki gelişim ve yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak, kurum kültürünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek, kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olacak şekilde eğitim verilmesi esastır.

ç- Memurlara; liyakat, kariyer ve öğrenim durumu esasları çerçevesinde görevlerinde yükselmelerine yönelik olarak gerekli bilgi, deneyim, davranış, beceri ve teknikleri kazanmalarını sağlayacak şekilde eğitim verilmesi esastır.

3) İlk defa Devlet memuru olarak atananların deneyimli memurların refakatinde bulunması zorunlu mu?

İlk defa Devlet memuru olarak atananların göreve başladıktan ilk 3 yıl içinde birim amirlerinin veya bu amirlerce görevlendirilen deneyimli bir memurun refakatinde görev alanına ilişkin iş ve işlemlerin uygulamalı olarak öğrenilmesi, iş tutumunun geliştirilmesi ve usta çırak ilişkisi içerisinde mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik işbaşında yetiştirilmesi esastır.

4) Aday memurların eğitimi ile ilgili hedef, ilke ve esaslar nelerdir?

a- Eğitimler, aday memurların öğrenim düzeylerine göre hazırlanır ve yürütülür.

b- Eğitimler, kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır.

c- Aday memurların eğitim sürelerine, sınavlar dahildir.

ç- Aday memurlara adaylık süresi içinde, ortak vasıflarla ilgili temel eğitim ile hizmet sınıflan ile ilgili hazırlayıcı eğitim verilir ve aday memurların staj yapmaları sağlanır. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj birbirini takip eden sırada uygulanır.

d- Aday memurlara verilecek temel eğitimde; Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgilerin verilmesi esastır. Her hizmet sınıfı ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve öğrenim durumları dikkate alınarak eğitim verilir.

5) Aday memurlara verilecek temel eğitim süresinin asgari ve azami süreleri ne kadardır?

Aday memurlara verilecek temel eğitimin süresi, 10 günden az 2 aydan fazla olamaz.

6) Aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitim süresinin asgari ve azami süreleri ne kadardır?

Aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitimin süresi, 1 aydan az ve 6 aydan fazla olamaz.

7) Aday memurlara verilecek hazırlayıcı eğitimde nelere dikkat edilmelidir?

Verilecek hazırlayıcı eğitimde; aday memurlara bulundukları kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve aday memurların görevlerine intibakının sağlanması esastır. Hazırlayıcı eğitim, temel eğitimin yapıldığı kurum veya kuruluşta yapılır.

8) Aday memurların staj süresinin tamamlanma süresi ne kadardır?

Aday memurlara yaptırılacak staj, 2 aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.

9) Aday memurlarda stajın hedefi nedir?

Stajın hedefi; aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve bulundukları kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır. Staj, aday memurun görevi ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.

10) Aday memur eğitimini başarı ile tamamlanmaması asli memurluğa atanmayı engeller mi?

Aday memur eğitimini başarı ile tamamlayamayan aday memurlar, asli memurluğa atanamazlar.

11) Hizmet içi eğitimlerin hedef, ilke ve esasları nelerdir?

a- Memurlara verilecek hizmet içi eğitim, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda kalkınma planı, stratejik plan, yıllık plan ve programlar ile diğer üst politika belgelerinde öngörülen amaç ve hedeflere göre gerçekleştirilir,

b- Memurların bir eğitim planına tabi olarak hizmet içi eğitim almaları esastır.

c- Kurum ve kuruluşlar hizmet içi eğitimi, eğitimin bütünlüğü ve sürekliliği esasına göre yürütmekle görevlidir.

ç- Hizmet içi eğitim, kurum ve kuruluşların yürüttükleri hizmetlerde personelden kaynaklanan eksiklik ve aksaklıktan giderici bilgi, beceri ve tutum geliştirmeyi sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

12) Kurum ve kuruluşlar eğitim süreçlerinde hangi eğiticilerden yararlanmalıdır?

Kurum ve kuruluşlar eğitim süreçlerinde aşağıdaki kişilerden eğitici olarak yararlanır.

a- Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman ve yetkin kişiler

b- Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman ve yetkin kişiler

c- Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları

ç- Üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişiler

13) Eğitici görevlendirmelerinde nelere dikkat edilir?

a- Eğitici olarak görevlendirilenlerin eğitici eğitimi almış olmalarına önem verilir.

b- Kurum ve kuruluşlarca eğitici olarak görevlendirilenler Kamu Personeli Bilgi Sisteminde yer alan eğitici listesine kaydedilir.

c- Kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde eğitici listesinde yer alan eğiticiler, kurum ve kuruluştan tarafından uygun görülmesi halinde görevlendirilir.

ç- Kurum ve kuruluşlar, üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişilerden eğitici taleplerini Cumhurbaşkanlığına bildirir. Cumhurbaşkanlığınca uygun görülenler, ilgili mevzuat kapsamında eğitim amacıyla görevlendirilir.

14) Eğitimler hangi alanlarda düzenlenmelidir?

a- Eğitimler kurum veya kuruluşlar bünyesinde yer alan eğitim merkezi, salon, bina, yapı, tesis ve eğitim yapılmasına uygun diğer alanlarda düzenlenir.

b- Kurum ve kuruluşlar bünyesinde yer alan eğitim merkezleri ile eğitim yapılmasına uygun diğer alanlar Kamu Personeli Bilgi Sisteminde yer alan eğitim merkezi envanterine kaydedilir.

c- Kurum ve kuruluşlarca ihtiyaç duyulması halinde eğitim merkezi envanterinde yer alan eğitim alanları, ilgili kurum veya kuruluşlarca da uygun görülmesi halinde kullanılır.

15) Eğitim giderleri karşılanma yöntemi nasıl karşılanacak?

a- Eğitimlerin; eğitimin mahiyeti, yeri, katılımcı sayısı ve diğer niteliklerine göre maliyet etkin şekilde düzenlenmesi esastır.

b- Eğitim işlerinde eğitici olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödenir.

c- Kurum veya kuruluşun görev ve hizmet alanı ile kurumsal fonksiyonları çerçevesinde, ulusal veya uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları ile yapılan protokol, çalışma planı, eylem planı, mutabakat veya sözleşme çerçevesinde düzenlenen hizmet içi eğitimlerin giderlerinin karşılanmasında ilgili hükümler esas alınır.

ç- Hizmet içi eğitimlerden, aynı nitelikteki eğitim için eğiticilerden yararlanılamaması durumunda veya kurum ve kuruluşların fiziki şartlarının yeterli olmaması ve eğitim merkezlerinden yararlanılamaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yoluyla hizmet içi eğitim gerçekleştirilebilir.

16) Eğitimle ilgili iş ve işlemleri yürütecek Merkez Eğitim Kurulu kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?

a- Aday memurların temel eğitimiyle ilgili programların ve sınav sorularının hazırlanması ve asli Devlet memurlarının hizmet içi eğitimlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile eğitim önerilerinin hazırlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde bir Merkez Eğitim Kurulu kurulur.

b- Merkez Eğitim Kurulu; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürü başkanlığında; Bakanlıklarda personel veya eğitim ile ilgili birimlerin en az genel müdür seviyesindeki 1 üst yöneticisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından konuyla ilgili en az başkan vekili veya kurul üyesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığından konuyla ilgili en az başkan yardımcısı seviyesindeki 1 temsilciden oluşur.

c- Merkez Eğitim Kuruluna, yükseköğretim kurumlarından akademik personel ile diğer kurum veya kuruluşlardan temsilciler de çağrılabilir.

ç- Merkez Eğitim Kurulu, yılda en az 1 kez ocak ayında toplanır. Gerekmesi halinde Merkez Eğitim Kurulu başkanının çağrısı üzerine de toplanabilir.

d- Merkez Eğitim Kurulu, kurum ve kuruluşların bir önceki yıl gerçekleştirdikleri eğitimlerin sonuçları ile yılı içinde gerçekleştirmeyi planladıkları eğitimleri ve diğer eğitim önerilerini değerlendirir.

e- Merkez Eğitim Kurulu; temel eğitim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak, programlara uygun olarak temel eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlamak veya hazırlatmak ve soruları puanlamak, temel eğitimle ilgili program ve sınav sorularını dağıtıma hazır bulundurmak üzere gerekli tedbirleri almak, temel eğitimle ilgili olarak referans dokümanları tespit etmek ve eğitim konularını geliştirmek, hizmet içi eğitim önerileri hazırlamak ve hizmet içi eğitimleri teşvik edici çalışmalar yapmak, kurum ve kuruluşlarca bildirilen hizmet içi eğitim önerilerini ve eğitimlerin sonuçlarını değerlendirmek, özel bir bilgi birikimi ve ihtisas gerektiren konularda veya hizmetin özel durumuna bağlı olarak görev yapan personel için eğitim önerileri hazırlamak ve bunları geliştirmek, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile diğer üst görevlere hazırlık amacıyla verilecek eğitimlerin belirlenmesine katkıda bulunmak, memurların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine ve eğitimleri sürecinde hazırlayacakları tez, araştırma ve inceleme raporları ile diğer dokümanlara ilişkin ilke ve esasları belirlemek, kurum ve kuruluşun sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesini artıracak mahiyette eğitimler ile bu kapsamda personelden kaynaklanan eksiklik, aksaklık ve genel şikayete konu olan hususlarda verilecek eğitimin konularını belirlemek, uygulamayı izlemek, sonuçlarını değerlendirmek görevleri yerine getirir.

17) Eğitim yönetme kurulları kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?

a- Kurum ve kuruluşların merkez teşkilatlarında, eğitim süreçlerini yönetmek üzere eğitim yönetme kurulu kurulur.

b- Eğitim yönetme kurulları; bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ilgili bakan yardımcısı veya görevlendireceği en az genel müdür seviyesindeki 1 üst yönetici başkanlığında personel ve eğitim ile ilgili birim amirleri ve ilgili 3 daire başkanından oluşur. İlişkili kurum ve kuruluşlarda eğitim yönetme kurulları; en üst yönetici tarafından belirlenecek başkan yardımcısı, ilgili 3 daire başkam ve eğitim birim amirinden oluşur. Mahalli idarelerde eğitim yönetme kurullarının teşkiline ilişkin esaslar, ilgisine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

c- Eğitim yönetme kurulları; eğitim planlarının, eğitim ihtiyaç ve görev analizleri yapılarak hazırlanmasını sağlamak, kurum görevlerinin icrası sırasında saha gözetiminden, teftiş kurulu raporlarından veya iç denetim raporlarından edinilen bilgiler kapsamında personelden kaynaklanan hizmet aksamalarına ilişkin münhasır ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak, eğitimlerin plan dahilinde yürütülmesini sağlamak, genel eğitim planları dışında hizmetin ve personelin özel durum ve ihtiyaçlarına göre özel eğitim program ve yöntemleri tespit etmek, temel eğitim programlarını ve sınav sorularını

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden temin etmek, eğitime yardımcı malzemeleri sağlamak, eğitici personel temin etmek, memurların mesleki gelişimi ile kariyer planlaması sürecini desteklemek ve kurum aidiyetini geliştirmek amacıyla deneyimli memurlardan faydalanılmasına ilişkin olarak çalışma ilkelerini belirlemek, eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek, diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğini sağlamak, eğitimleri denetlemek, içerik ve sonuçlarını analiz edip gerektiğinde güncellemek, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını düzenlemek ve bunların sınav sorularını hazırlamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını sağlamak, eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak görevleri arasındadır.

18) Eğitim ve sınav yürütme komisyonları kimlerden oluşur ve görevleri nelerdir?

a- Aday memurlarının eğitime tabi tutulacağı yerlerde, ilgili kurum veya kuruluş tarafından bir eğitim ve sınav yürütme komisyonu kurulur.

b- Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarının başkan ve üyeleri; o kurum veya kuruluşun eğitim yönetme kurulu tarafından, eğitim verilecek aday memur sayısı, adayların eğitim seviyeleri ve atandıktan görevler dikkate alınarak asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler arasından 3 kişiden az olmamak üzere belirlenir. Yeterli sayıda şube müdürü olmayan yerlerde en az biri şube müdürü olmak üzere şef veya dengi seviyedeki yöneticiler arasından da belirleme yapılabilir,

c- Eğitim ve sınav yürütme komisyonları; sınavları yapmak ve değerlendirmek, adaylara yetecek kadar sınav salonları veya yerleri temin etmek, eğitim ve sınav yapılacak yerlerin erişilebilir olmasını sağlamak, eğitimleri, eğitim yönetme kurulu tarafından tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek, yeteri kadar sınav uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek, sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak, eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak, sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek, sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak görevleri arasındadır.

19) Adaylık eğitimi konuları nelerdir?

Aday memurlara yönelik temel eğitim konuları; Atatürk ilkeleri, T.C. Anayasası. (genel esaslar, temel haklar ve ödevler, Cumhuriyetin temel organları ve yürütme.), genel olarak Devlet teşkilatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (ödev ve sorumluluklar, genel haklar, yasaklar, disiplin iş ve işlemleri, mali ve sosyal haklar, amir - memur ilişkileri, müracaat ve şikayetler, kılık ve kıyafet, yer değiştirme), belge yönetimi, resmi yazışma usul ve esasları, gizlilik dereceli bilgi ve belgeler ile gizliliğin önemi, arşivleme iş ve işlemleri, Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri, kamu yönetiminde bilişim ve e-Devlet uygulamaları, halkla ilişkiler, inkılap tarihi, milli güvenlik bilgileri, iletişim ve protokol kuralları, Türkçe dilbilgisi kuralları, insan hakları ve kamu etiği, kişisel verilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularıdır.

Aday memurlara yönelik hazırlayıcı eğitim konuları; bulunduğu kurum veya kuruluşun, tanıtılması, görevleri, teşkilat yapısı, tabi olduğu mevzuat, bulunduğu kurum veya kuruluşun diğer kurumlarla ilişkileri, aday memurun görevi ile ilgili hususlar, aday memurun kadro ve görevi dikkate alınarak kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konulardır.

Aday memurlara yönelik uygulanacak staj dönemi konuları; aday memurun kadro ve görevi dikkate alınarak ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenir.

20) Aday memurların eğitim programlarının hazırlanması, temini ve dağıtımı ne şekilde yapılacak?

a- Aday memurların temel eğitim programları; Yönetmelikte belirtilen konuları kapsayacak şekilde Merkez Eğitim Kurulu tarafından, öğrenim düzeylerine göre ayrı ayrı hazırlanır veya hazırlatılır. Temel eğitim programları, kurum veya kuruluşlarca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden temin edilir.

b- Aday memurların hazırlayıcı eğitim programları; Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde aday memurlarına eğitim yaptıran kurum veya kuruluşlarca hazırlanır ve ilgili birimlere dağıtılır.

c- Aday memurların staj dönemi programları, ilgili kurum veya kuruluşlarca hazırlanır ve ilgili birimlere dağıtılır.

21) Aday memurların eğitimlerinin yapılması ve sonuçlarının bildirilmesi ne şekilde yapılacak?

a- Aday memurların temel eğitimi; Merkez Eğitim Kurulu tarafından belirlenen programlar çerçevesinde; hazırlayıcı eğitim ve stajlar ise kurum veya kuruluşlarınca hazırlanan programlar çerçevesinde kurum ve kuruluşların eğitim ve sınav yürütme komisyonlarınca yaptırılır.

b- Her kurum veya kuruluş, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemi programlarını, bu eğitimlerin ve/veya stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini, yerini, eğitime katılanların sayısını ve gerekli görülen diğer hususları, eğitimlerin ve/veya stajın tamamlanmasını müteakip Kamu Personeli Bilgi Sistemi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğe bildirir.

22) Aday memurların sınav sorularının hazırlanması ne şekilde olacak?

a- Aday memurlara verilecek temel eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular Merkez Eğitim Kurulu tarafından, Yönetmelikte belirtilen konuları kapsayacak şekilde ve eğitim programlarında her konu için tespit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır veya hazırlatılır. Kurum ve kuruluşlar temel eğitimle ilgili sınav sorularını, eğitim programlan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden temin ederler.

b- Temel eğitim sonunda yapılacak sınavların soruları, Merkez Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim programındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca tespit edilir.

c- Aday memurlara yönelik hazırlayıcı eğitim ve stajla ilgili sınav soruları, ilgili kurum veya kuruluşlarca hazırlanır.

23) Aday memurların sınavlarının yapılışı ne şekilde olacak?

a- Aday memurlara yapılacak sınavlar; çoktan seçmeli, klasik yazılı veya uygulamak şekilde yapılabilir. Bunlardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.

b- Sınavlar en az 15 gün öncesinde duyurulan yer, gün ve saatte yapılır.

c- Sınavlar, ölçme ve değerlendirmenin nesnelliğini sağlamak amacıyla optik okuyucu ile okunacak cevap kağıtları kullanılarak yapılabilir. Optik okuyucu kullanılmayan sınavlarda ise köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.

ç- Sınav soruları, salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tespit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.

d- Sınav sonunda; sınavın süresini, başlama saatini, akışını ve bitiş saatini, sınavda kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve en az 2 gözetmen tarafından imzalanır.

e- Aday memurların eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak, kurum veya kuruluşlarca hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde ara sınavlar yapılabilir.

24) Aday memurların sınavları nasıl değerlendirilecek?

a- Temel eğitim ve hazırlayıcı eğitimler sonunda yapılan sınavlarda, sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir.

b- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılarak 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır. Başarısız olan aday memurların kağıtları, eğitim ve sınav yürütme komisyonunca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Klasik yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı, sınavları yapmakla görevli eğitim ve sınav yürütme komisyonu üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

c- Aday memurlardan staja katılanlar, ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından, staj değerlendirme belgesi ile ya da yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutularak değerlendirilirler.

ç- Staj değerlendirme belgesinin şekli ve içeriği Merkez Eğitim Kurulu tarafından belirlenerek kurum veya kuruluşlara duyurulur.

25) Aday memurların sınav sonuçlarının bildirilmesi ve itiraz ne şekilde yapılacak?

a- Sınav sonuçlan, sınavların yapıldığı günü takip eden günden itibaren en geç 5 iş günü içinde ilan edilir.

b- Sınavlarda başarısız olan aday memurlara sınav sonuçlan, yazılı olarak tebliğ edilir. Başarısız sayılan aday memurlar sınav sonuçlarına, tebliğden itibaren en geç 3 iş günü içinde sınavı yapan eğitim ve sınav yürütme komisyonuna dilekçe vermek suretiyle İtiraz edebilirler. İtirazlar, en geç 10 iş günü içinde eğitim ve sınav yürütme komisyonu tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.

26) Aday memurların sınavlara katılmama hali nedir?

Sağlık sebepleri ve diğer mücbir sebepler dışında sınavlara katılmayan aday memurlar, başarısız sayılır. Sağlık sebebi ve diğer mücbir sebeplerden ötürü sınava katılmayanların sınavları, adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.

27) Aday memurlardan sınavları geçersiz sayılacaklar kimlerdir?

Aday memurlardan; sınavda kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenler, sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar, kendi yerine başkasını sınava sokanlar sınavlarda başarısız sayılır. Bunlar hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında gereken kanuni işlem yapılır.

28) Sınavların iptalini gerektiren haller nelerdir?

Sınav sorularının çalınmış olduğunun tespiti, soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tespiti, soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması hallerinde sınavlar eğitim yönetme kurullarınca iptal edilir ve sınavın iptaline sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

29) Sınav belgeleri hangi yıl saklanmalıdır?

Sınav soruları ve cevap anahtarları ve cevap kağıtları 1 yıl, tutanaklar ve değerlendirme fişleri 2 yıl, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

30) Aday memurların askerlik yükümlülüğü olması halinde eğitimleri nasıl tamamlattırılır?

Aday memurların adaylık süresi içinde silahaltına alınmaları durumunda, tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlatılır.

31) Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar kurumlarca nasıl belirlenmelidir?

Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun "erteleme" başlıklı 20'nci maddesinin aşağıda yer verilen (4) numaralı fıkrası göz önünde bulundurularak kurum veya kurumlarınca belirlenir.

"Mili Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde;

a) 4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup hizmetinin özelliği sebebiyle ertelenmesine ihtiyaç duyulan kamu personelinin, b) Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj ve yüksek lisans yapanların, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj ve yüksek lisans yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

c) Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında sanatta yeterlik, doktora veya ihtisas yapanların,

ç) Yükseköğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını ikmal ettikten sonra, yurt içinde veya yurt dışında, çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmalarda bulundukları, çalıştıkları ilim müesseselerince belgelenen ve talep edilenlerin, d) Aktif spor hayatının Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen şartlarda devam ettiğinin belgelendirilmesi ve müteakip ertelemesi için Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek oran kadar kadroya girmek kaydıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca bildirilenlerin, bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile ihtisas ve doktora yapanların ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlikleri ertelenebilir.

e) Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri ile sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

f) 10/10/2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Milli Eğitim Akademisindeki eğitimleri süresince ertelenir."

32) Asli Devlet memurluğuna alınmama ve göreve son verilmesi ne şekilde gerçekleşecek?

a- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar 3 yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişikleri kesilenler için bu şart aranmaz. 3 yıllık sürenin tespitinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminde tutulan kayıtlar esas alınır.

b- Görevlerine son verilen aday memurlar, ilgili kurum veya kuruluş tarafından en geç 1 ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sistemi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu durumdaki aday memurların kayıtları Kamu Personeli Bilgi Sisteminde tutulur.

33) Mecburi hizmetle yükümlü olan aday memurların eğitimleri ne şekilde gerçekleşecek?

a- Mecburi hizmetle yükümlü olup aday memur olarak atanmış olanlar da bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitime tabi tutulurlar.

b- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olan mecburi hizmetle yükümlü aday memurlar hakkında 657 sayılı Kanunun 225'inci maddesinin (e) fıkrası "ilk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyacı olup olmadığı 1 aylık süre verilmek ve Resmi Gazete 'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur." hükmü uygulanır.

34) Asli Devlet memurlarına yönelik hizmet içi eğitim konuları nelerden oluşacak?

a- Personelin sık kullanmadığı mesleki ve teknik bilgilerinin genel batlarıyla hatırlatılması ve tüm mesleki ve teknik bilgilerden daha geniş ölçüde yararlanılması amacıyla yapılacak bilgi tazeleme eğitimi

b- Mevzuat, uygulama ve kullanılan teknolojik araçlarda meydana gelen değişiklik ve yenilikler ile görev değişikliği sonucunda ilgili personele bunların iletilmesi ve bu değişikliklerin hizmete uygulanması amacını güden intibak eğitimi

c- Personele, görevlerinin gerektirdiği bilgi, tecrübe, teknik ve becerileri kazandırmak üzere işbaşında verilecek uygulamalı eğitimi

ç- Etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi ile etik değerlerin edinilmesi için yapılacak her tür etkinlik ve eğitimi

d- Personelin mesleki gelişim ve yetkinliklerinin artırılmasını sağlamak, kurum kültürünün gelişimine katkıda bulunmak ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak üzere verilecek her türlü eğitimi

e- Personelin ekip çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi ile temsil ve ifade kabiliyetinin artırılmasını sağlayacak etkili iletişim kurma ve motivasyon eğitimi

f- Personelin kariyerlerine uygun olarak ilerlemelerini ve mesleklerine ilişkin unvanlarda istihdam edilmelerini sağlayacak şekilde görevde yükselmeye, unvan değişikliğine veya diğer üst görevlere hazırlık eğitimi

g- Eğitim yönetme kurulunca tespit edilen, kurum ve kuruluşun sunduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyeti ve hizmet kalitesini artıracak mahiyette eğitimler ile bu kapsamda ortaya çıkan eksiklik, aksaklık ve genel şikayete konu olan hususlarda verilecek eğitimi

ğ- Merkez Eğitim Kurulunun önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlük tarafından belirlenerek ilgili yıl veya dönemde gerçekleştirilmek üzere kurum veya kuruluşlara bildirilecek tematik eğitimi

35) Hizmet içi eğitim planları nasıl hazırlanacak?

a- Memurların hizmet içi eğitim planlan, Yönetmelikte belirtilen konuları kapsayacak şekilde kurum veya kuruluşlarca hazırlanır.

b- Eğitim planlarında hizmet içi eğitim programlarının; konusu ve yöntemi, yeri ve tarihi, süresi ve öngörülen maliyeti, eğitim verilecekler, eğitici bilgileri ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.

c- Eğitim planlan hazırlanırken, eğitim verileceklerin beceri ve tutum kazanımlarına yönelik kişi, ihtiyaç ve görev analizleri yapılarak kurumsal ihtiyaçlar esas alınır.

ç- Etik eğitimine ilişkin eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi süreçlerinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile iş birliği yapılabilir.

d- Kurum veya kuruluşun görev ve hizmet alanı ile kurumsal fonksiyonları çerçevesinde, ulusal veya uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları ile yapılan protokol, çalışma planı, eylem planı, mutabakat veya sözleşme kapsamında hizmet içi eğitim programı düzenlenebilir.

e- Kurum veya kuruluşlarca bir sonraki yıl için hazırlanan hizmet içi eğitim planlan, her yılın Kasım ayı sonuna kadar Kamu Personeli Bilgi Sistemi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bildirilen hizmet içi eğitim planlarında değişiklik olması halinde değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde güncelleme yapılır.

36) Hizmet içi eğitimleri nasıl yapılacak ve sonuçları ne şekilde bildirilecek?

a- Memurlar için hizmet içi eğitim, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirilen eğitim planlan çerçevesinde kurum veya kuruluşların ilgili birimlerince yaptırılır.

b- Hizmet içi eğitimlerde açık kaynaklardan da (bilimsel ve akademik literatür ile etik değerlere uygun şekilde oluşturulmuş, objektif, anlaşılır, kamuyla paylaşılan bilgi ve veriler bütünü) yararlanılabilir.

c- Her kurum veya kuruluş, tamamlanan hizmet içi eğitim programlarının; konusu ve yöntemini, yerini ve maliyetini, başlangıç ve bitiş tarihlerini, eğitim verilenleri ve sayısını, eğitici bilgileri ile gerekli görülen diğer hususları her yılın aralık ayı sonuna kadar Kamu Personeli Bilgi Sistemi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirir.

ç- Merkez Eğitim Kurulunun önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce kurum ve kuruluşların münhasır personeline yönelik hizmet içi eğitim programlan düzenlenebilir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen yer ve dönemlerde düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarına personelin katılımı, kurum veya kuruluşlarınca sağlanır.

37) Hizmet içi eğitim sınavları ne şekilde yapılacak?

a- Hizmet içi eğitimlerden önce eğitim alacak personele duyurulması kaydıyla hizmet içi eğitimlerden sonra uygun görülen yöntemlerle hizmet içi eğitim sınavları yapılabilir.

b- Hizmet içi eğitim sınavları, kurum veya kuruluşlar bünyesinde kullanılmakta olan elektronik ortamlarda da gerçekleştirilebilir.

c- Hizmet içi eğitime katılarak başarı sağlayanlara eğitim belgesi, seminer belgesi, kurs belgesi, katılım belgesi ya da sertifika benzeri belgeler verilebilir. Bu belge ve sertifikaların bir örneği, personelin özlük dosyasına eklenir.

ç- Hizmet içi eğitim sonuçları, görevlendirme veya üst görevlere atanma benzeri kariyer ilerleme süreçlerinde değerlendirilebilir.

38) Yönetmelik kapsamındaki eğitimler uzaktan yapılabilecek mi?

a- Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerin gerçekleştirilmesinde, hızlı ve eşit erişim sağlanması, bireyselleştirilmiş öğrenmenin desteklenmesi, veri temelli izleme ve raporlama ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımı esaslarından hareketle uzaktan eğitim yönteminden faydalanılabilir.

b- Uzaktan eğitimler, içeriğin niteliği ve hedeflenen yetkinlikler doğrultusunda eş zamanlı veya eş zamansız olarak gerçekleştirilebilir. Uzaktan eğitim yönteminin kullanımı, eğitim ihtiyaç analizi ve yıllık eğitim planı çerçevesinde belirlenir.

c- Dijital eğitim içerikleri mükerrerlik ve ilave maliyet oluşturmaması esasına uygun olarak hazırlanır.

ç- Kurum ve kuruluşlar, eğitimlerini Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden gerçekleştirmek, standartlara uygun şekilde platforma yükledikleri eğitimleri güncellemek ve yıllık olarak gözden geçirmekle yükümlüdür. Ancak eğitim içeriğinin Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulamadığı zorunlu ve istisnai hallerde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğün izni ile alternatif dijital platformlar kullanılabilir. Bu durumda kullanılan platformun veri güvenliği, erişilebilirlik ve ölçme-değerlendirme standartlarına uygunluğu kurumlarca sağlanır.

d- Uzaktan Eğitim Kapısına yüklenecek eğitim içerikleri; yetişkin öğrenmesi ilkelerine uygunluk, güncel mevzuat ve kurumsal süreçlerle uyum, erişilebilirlik (altyazı, ekran okuyucu uyumu, görsel düzenleme ve benzeri), telif haklarına uygunluk ve kaynak gösterimi, dijital içerik kalitesi (ses, görüntü, etkileşim, ölçme araçtan entegrasyonu), teknik uyumluluk (tarayıcı desteği, mobil erişim, yükleme formatları), diğer hususlar alanlarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce belirlenecek standartlara uygun olarak hazırlanır.

e- Kurum ve kuruluşlar, uzaktan eğitimlerde başarı değerlendirme, çevrim içi sınavlar, belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerini Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden gerçekleştirebilir.

f- Uzaktan Eğitim Kapısında sunulan içerikler ilgili kurumun fikri mülkiyetinde olup üçüncü kişi veya kumrularla izinsiz paylaşılamaz.

39) Sözleşmeli personelin eğitimi Yönetmelik kapsamında sayılacak mı?

Hizmet içi eğitim programlarına, özel mevzuatlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, söz konusu eğitim programının konusu ve ilgisine göre kurum veya kuruluş bünyesinde sözleşmeli statülerde istihdam edilen personelin de katılımı sağlanır.

40) Eğitimlere katılmada nelere dikkat edilmelidir?

a- Aday memurların eğitimi hariç diğer eğitimler bir arada düzenlenebilir.

b- Hizmet içi eğitim, görev yerinde uzman bir eğiticinin nezaretinde iş başında da yaptırılabilir.

c- Engelli aday memurlar ve engelli memurların eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için kurum veya kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınır. Eğitim ve sınav süreçlerinde engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçlerin temin edilmesi zorunludur.

41) Eğitimler hangi makam tarafından denetlenebilecek?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kurum ve kuruluşların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetleri ile diğer hizmet içi eğitimlerini yerinde denetleyebilir.

42) Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı mı?

Bu Yönetmelikle; 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup, mevzuatta Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. Kurum ve kuruluşlar, aday memurların eğitimi ile hizmet içi eğitim yönetmeliklerini, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 19.03.2026 tarihinden itibaren 6 ay içinde (19.09.2026) bu Yönetmeliğe uygun hale getirir.

43) Bu Yönetmelikten önce devam eden eğitimlerde hangi yönetmelik dikkate alınacak?

Kurum ve kuruluşlar, aday memur eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerini, özel yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirene kadar mevcut yönetmelik ve uygulamaları ile yerine getirmeye devam eder.

44) Kamu personeli bilgi sistemi ne zaman Yönetmeliğe uygun hale getirilecek?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 19.03.2026 tarihinden itibaren 4 ay içinde (19.07.2026) gerekli çalışmayı yaparak Kamu Personeli Bilgi Sistemini bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Sistem uygun hale getirilinceye kadar bu Yönetmelik hükümlerine göre kurumlarca yapılacak bildirimler, mevcut kamu personeli bilgi sistemi üzerinden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne iletilir.