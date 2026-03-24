Trafoda başlayan yangın kömür deposuna sıçradı
Sultangazi'de elektrik trafosunda başlayıp bir iş yerinin kömür deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 08:18, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 08:27
İstanbul Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı iş yerinin kömür deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.