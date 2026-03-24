TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde

İstanbul'da hayata geçirilecek 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak TOKİ kurası öncesinde heyecan giderek artıyor.

Başvuru sürecini tamamlayarak kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşlar, şimdi gözlerini açıklanacak detaylara çevirmiş durumda.

En çok merak edilen konuların başında ise konutların hangi ilçe ve mahallelerde inşa edileceği geliyor.

Projeye ilişkin tahmini yerleşim bölgeleri ve öne çıkan lokasyonlar merak konusu.

Peki; TOKİ İstanbul 100 bin konut nereye yapılacak? İşte, tahmin edilen ilçe ve mahalleler...

İSTANBUL TOKİ 100 BİN KONUT ADRESİ

Şu an için TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da resmi olarak açıklanmış kesin bir ilçe listesi bulunmuyor.

Geçmiş projelere baktığımızda İstanbul'da özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla bölgelerinin zemin kalitesi yüksek, yeni yerleşim alanlarında yoğun bir konut üretimi söz konusu.

Bu nedenle bu projede de benzer bölgelerin tercih edilmesi muhtemeldir.



