5 Türk takımı 2026-2027 sezonunda Avrupa'da mücadele edecek

Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gereken yapılıyor
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gereken yapılıyor
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi iddiası
İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi iddiası
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
5 Türk takımı 2026-2027 sezonunda Avrupa'da mücadele edecek

Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla temsil edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılacak, lig ikincisi ise eleme turlarından yola çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunun Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacağı yeni sezonda, lig sıralaması ve kupa şampiyonluğuna göre beşinci takıma da Konferans Ligi kapısı açılabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 18:18, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 18:47
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 5 takımla mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Konferans Ligi'nde 1 Türk takımı yer alacak.

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt lig aşamasından katılacak, ligi ikinci sırada bitiren ekip ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Süper Lig dördüncüsü ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan, lig dördüncüsü ise UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

Türkiye Kupası'nı kazanan ekip ligi üçüncü sırada bitirirse, lig dördüncüsü UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. Süper Lig'i beşinci sırada tamamlayan takım ise UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak. Şayet Türkiye Kupası'nı kazanan takım Süper Lig'i dördüncü tamamlarsa, ligi üçüncü sırada bitiren ekip UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan, ligi beşinci bitiren ekip de UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

