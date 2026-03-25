Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Gazeteci Sevim: Gürlek aleyhinde Türk bayraklı Photoshoplu sahte belge ürettiler
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye'nin yeni insansız deniz aracı PİRANA Yunanistan basınında
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Ateşkes haberi mesajı piyasaları hareketlendirdi: Petrol düştü, altın yükseldi
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Merkez Bankası yeniden 'yerli altın' alımına başlıyor
Benzin ve motorine indirim geldi
Benzin ve motorine indirim geldi
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Marketlerde yeni dönem: Atık yağ toplama noktaları kurulacak!
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Bu zeytinyağı firması 82 kez tağşiş listesinde yer aldı
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi

QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye, 28 üniversite ve 247 programla Batı Asya'da en fazla temsil edilen ülke oldu. ODTÜ petrol mühendisliğinde ilk 10'daki yerini korudu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Mart 2026 09:35, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 09:17
Yazdır
Türkiye QS'de rekor kırdı. 247 program listeye girdi

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda Türkiye önemli bir başarıya imza attı. 100'den fazla ülkeden yaklaşık 1900 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Türkiye, 28 üniversite ve 247 programla Batı Asya'nın en güçlü temsilcisi oldu.

Türkiye, Batı Asya'da en fazla temsil edilen ülke oldu

QS verilerine göre Türkiye, alan bazlı sıralamada program sayısı bakımından bölgesinde lider konumda yer aldı. Türkiye'yi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Türkiye'den listeye giren programların:

  • 90'ı yükseldi
  • 74'ü yerini korudu
  • 44'ü geriledi
  • 39'u ise ilk kez sıralamaya girdi

Bu tablo, Türk üniversitelerinin uluslararası rekabette istikrarlı şekilde varlık gösterdiğine işaret etti.

ODTÜ petrol mühendisliğinde ilk 10'da

Türkiye'nin en yüksek derecesi yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) geldi.

ODTÜ, petrol mühendisliği alanında dünya sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) aynı alanda 39'unculuğa yükseldi

Böylece Türkiye'nin en iyi iki derecesi yine petrol mühendisliği alanında elde edildi.

Mühendislik ve teknik alanlarda güçlü performans

QS 2026 sonuçları, Türkiye'nin özellikle mühendislik ve teknik alanlarda güçlü konumunu sürdürdüğünü ortaya koydu.

Öne çıkan sonuçlar:

  • ODTÜ maden ve mineral mühendisliğinde 42'nci
  • İTÜ aynı alanda 43'üncü
  • Mimarlık ve yapı alanında ODTÜ ve İTÜ 51-100 bandında

Bu veriler, Türkiye'nin mühendislik disiplinlerinde küresel ölçekte rekabetçi konumunu koruduğunu gösterdi.

Sağlık ve sosyal bilimlerde dikkat çeken yükseliş

Sıralamada sağlık ve sosyal bilimler alanında da önemli başarılar yer aldı:

Hacettepe Üniversitesi kütüphane ve bilgi yönetiminde 47'nci sıraya girerek ilk 50'de yer aldı
Hacettepe Üniversitesi hemşirelikte 51-100 bandında
Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi diş hekimliğinde 51-150 bandında
Gazi Üniversitesi eğitim alanında 88'inci sıraya yükseldi

İstanbul Üniversitesi ise ilahiyat alanında doğrudan 51-100 bandına girerek dikkat çekti.

İTÜ ilk 100'de en fazla programa sahip üniversite

QS 2026 verilerine göre:

İTÜ, 5 programla ilk 100'de yer alan en başarılı Türk üniversitesi oldu
ODTÜ ise 4 programla ikinci sırada yer aldı

Program sayısına göre öne çıkan üniversiteler:

ODTÜ: 25 program
İTÜ: 22 program
Koç Üniversitesi: 20 program
Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitesi: 19'ar program
En büyük yükseliş Sabancı ve Gazi Üniversitelerinden

Sıralamada en dikkat çekici ilerlemeler:

Sabancı Üniversitesi: 8 alanda yükseliş

Gazi Üniversitesi: 6 alanda yükseliş ve 2 yeni alan girişi

İTÜ ise bilgisayar bilimi alanında 201-250 bandından 152'nci sıraya yükselerek önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

QS 2026 Alan Bazlı sıralamada yer alan Türk üniversiteleri

QS verilerine göre sıralamada yer alan başlıca Türk üniversiteleri şunlar oldu:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Boğaziçi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
ve diğer üniversiteler

QS sıralaması nedir, nasıl hazırlanıyor?

QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması; akademik itibar, işveren görüşleri, atıf etkisi ve uluslararası iş birlikleri gibi kriterlere göre hazırlanıyor. 55 akademik disiplin ve 5 ana fakülte alanında yapılan değerlendirme, üniversitelerin küresel performansını ölçmeyi amaçlıyor.

QS 2026 verilerine nasıl ulaşılır?

QS 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nın detaylı verilerine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2026

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber