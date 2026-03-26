Kripto vergisinde yeniden düzenleme sinyali

Kripto varlıklara yönelik on binde üç işlem vergisi öngören düzenlemede değişiklik beklentisi gündeme geldi. İran'ın ABD ve İsrail'e misilleme olarak Körfez ülkelerini vurmasının ardından, yatırımcıların Türkiye'ye yönelebileceği, bu süreçte kripto işlemlerine vergi getirilmesinin olumsuz etki yaratabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. AK Parti'nin de kamuoyundaki bu beklentiyi dikkate aldığı belirtildi.

Gözler yeni düzenlemede

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, düzenlemenin ertelenmesi ya da değiştirilmesi beklentisi sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de konuya ilişkin açıklama yaptı. İleri, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifindeki kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler gözetilerek değişiklik önergesiyle yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Çalışmalarımız devam etmektedir"

Ömer İleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili çalışmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceğini belirterek sürecin hayırlı olmasını diledi.